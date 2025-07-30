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≡ Жадный ростовщик
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52253
Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 10:58
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Волей судьбы стал свидетелем вопиющего случая, больше похожее на мошенничество, красиво обернутое под ростовщиков. Все по порядку. Знакомая попросила сопроводить ее во время получения краткосрочного кредита в одном из многочисленных ломбардов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28278
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 10:58
#1
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Цитата:
После недолгого ожидания заемщица присела к сотруднице фирмы просить сто пятьдесят тысяч тенге ссуды на срок один месяц.


Сама же попросила на месяц. Ей и выдали на месяц. Зачем вернула через два дня - не понятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28278
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:00
#2
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Цитата:
про страховку слухом не слыхивали

Зато наверняка это есть в тексте договора, который подписывали.

Цитата:
Так что будьте внимательны

Точнее, читайте всё внимательно, что подписываете.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16780
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:12
#3
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Всё верно ломбард сделал.
Допустим я открою ломбард и каждому деньги бесплатно на два дня не дам. Дал 150. Пофиг два дня или месяц мне надо сверху премию,а иначе мой ломбард обонкротится)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7656
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:40
#4
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Вроде пишу доступно на понятно языке, речь идет про страховку, ее как бы завуалированно навязали, ясно что никто не собирается отказываться от уплаты вознаграждения,тут сверху прочего просят еще сверху, что и вызвало возмущение
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1732
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 11:43
#5
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Ломбард прав 100%. А вы хотели 300тг им заплатить за пользование деньгами,плюс з/плата сотруднице? Вот вы люди интересные. Я в шоке от таких.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1014
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 14:54
#6
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Жадный в данном случае не ростовщик, а лицо, берущее деньги в долг на месяц! НЕт логического мышления, а только меркантильность!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8247
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 15:03
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
речь идет про страховку


Точно так же поступает и Банк и АКК и ВСЕ финансовые институты - и там и тут и ВЕЗДЕ есть: и вознагражение за ПОЛЬЗОВАНИЕ чужими деньгами и СТРАХОВКА за риск ПОЛЬЗОВАНИЯ чужими деньгами.

ВСЁ это ПРОПИСЫВАЕТСЯ в договоре- нужно читать ВСЁ и ВНИМАТЕЛЬНО и менеджер (красиво улыбающая девушка к тому же СИМПАТИЧНАЯ) НЕ ОБЯЗАН вам ВСЁ обьяснять и показывать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8247
Re: Жадный ростовщик
Отправлено: 30.07.25 - 15:19
#8
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Цитата:///Жадный ростовщик//


Почему ТАКОЕ название: - и с чего он жадный- ваша знакомая знала к кому идёт: - к сердобольной мать Терезе, в перизатский общественный фонд "Биз быргемыз" или в кредитную организацию с жёсткими правилами???
И на что они должны СУЩЕСТВОВАТЬ ???
Думаете банки существуют на своих процентах с выдаваемых кредитах - НИКАК нет, они существуют на копеечных коммисиях которые МИЛЛИОННЫМ тиражом каждый день, ежеминутно, ежесекундно ОБЛАГАЮТСЯ с каждого перевода денег. Курочка по зёрнушку- это ИХ принцип.

Да и всё же элементарно: - пришли, прочитали, не устраивает- развернулись и УШЛИ- никто же под дулом пистолета её не тащил в ломбард.
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