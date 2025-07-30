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≡ Чтобы разбудить? - Две девочки прижгли кожу ребенку в Лисаковске. Суд вынес решение по гражданскому иску
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52253
Чтобы разбудить? - Две девочки прижгли кожу ребенку в Лисаковске. Суд вынес решение по гражданскому иску
Отправлено: 30.07.25 - 14:36
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Согласно материалам дела, две девочки накалили кухонную лопатку на газовой плите и обожгли руку, ногу и щеки третьей, которая спала. Мать одной из девочек признали виновной неисполнении обязанностей по воспитанию. В том же суде рассмотрели гражданский иск матери потерпевшей.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1014
Re: Чтобы разбудить? - Две девочки прижгли кожу ребенку в...
Отправлено: 30.07.25 - 14:36
#1
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Все стали шаловливые,и творят, что хотят, чтобы другим навредить. Каждому должно быть наказание за деяния его!
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
320
Re: Чтобы разбудить? - Две девочки прижгли кожу ребенку в...
Отправлено: 30.07.25 - 14:58
#2
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Ну почему отменили телесные наказания?!!! Принародно выпороть, опозорив не только их, а их родителей, чтобы другим НЕПОВАДНО БЫЛО!!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8247
Re: Чтобы разбудить? - Две девочки прижгли кожу ребенку в...
Отправлено: 30.07.25 - 15:08
#3
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Цитата:///состоянии алкогольного опьянения,///

Может, даже и хорошо что поддая была: - легче перенесла физическую боль.

Не слабо бухают ДВЕНАДЦАТИЛЕТНИЕ.
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