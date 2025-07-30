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≡ Тело мужчины нашла полиция в костанайской квартире
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52253
Тело мужчины нашла полиция в костанайской квартире
Отправлено: 30.07.25 - 14:44
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Сейчас в деле загадок больше, чем ответов. Из-за тайны следствия полиция не может давать развернутый комментарий, но точно известно, что мертвый мужчина не проживал квартире, где нашли его тело.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18310
Re: Тело мужчины нашла полиция в костанайской квартире
Отправлено: 30.07.25 - 14:44
#1
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Уберите фото, мало того что это не этично, главное в нем нет никакой необходимости для публикации
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2628
Re: Тело мужчины нашла полиция в костанайской квартире
Отправлено: 30.07.25 - 15:06
#2
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Фотографию отредактировали.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1601
Re: Тело мужчины нашла полиция в костанайской квартире
Отправлено: 30.07.25 - 15:42
#3
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Теперь фото здесь нужно еще меньше.
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