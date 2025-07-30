НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Движение тяжеловесных самосвалов ограничат в Костанайской области со следующего года
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52253
Движение тяжеловесных самосвалов ограничат в Костанайской области со следующего года
Отправлено: 30.07.25 - 12:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Фиксируются попытки обойти систему: водители грузовиков выезжают на встречную полосу через сплошную линию разметки, чтобы не попасть под автоматическое взвешивание, - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Алмаз ЕСЕНЖОЛОВ.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8247
Re: Движение тяжеловесных самосвалов ограничат в Костанайской...
Отправлено: 30.07.25 - 12:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу запрет на передвижение по дорогам общего пользования и улицам населённых пунктов самосвалов с превышением разрешённой массы//

Некоторые дальновидные водители уже продают свои большегрузы и начинают заниматься чем то другим: - очевидно с уходом с рынка сельхозперевозок ( в основном- зерна) этого вида авто, другие которые поменьше тоннажём, МОМЕНТАЛЬНО поднимут свои ценники.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1014
Re: Движение тяжеловесных самосвалов ограничат в Костанайской...
Отправлено: 30.07.25 - 15:05
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Население все вытерпит, только сначала посплетничают и успокоятся! Деньги есть у всех, смотрите даже у незрячих есть авто, и это свидетельствует, скоро в самом городе негде будет припарковаться! А большегрузы давно нужно запретить, если аким печется о своем имидже! Зерновики тоже не голодные, и фермеры с крестьянами! Они свой доход сделают с населения и с субсидий, полученных с доброй руки дающего! Это как в пословице "Васька слушает, да ест!"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS