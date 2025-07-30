Re: Движение тяжеловесных самосвалов ограничат в Костанайской...

Отправлено: - 15:05

Население все вытерпит, только сначала посплетничают и успокоятся! Деньги есть у всех, смотрите даже у незрячих есть авто, и это свидетельствует, скоро в самом городе негде будет припарковаться! А большегрузы давно нужно запретить, если аким печется о своем имидже! Зерновики тоже не голодные, и фермеры с крестьянами! Они свой доход сделают с населения и с субсидий, полученных с доброй руки дающего! Это как в пословице "Васька слушает, да ест!"