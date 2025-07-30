Отправлено: - 14:55

Михаил:

Бедные студенты

Цитата:Сейчас: - можно лёжа на студенческой кровати в Интернете заработать и миллион и два и поболее.Раньше: - стипендия была 40 рублей, плюс за хорошую учёбу, за отлично сданную сессию добавляли 6 рублей. С 3-го курса у меня была месячная стипендия- 46 рублей и знак ЦК ВЛКСМ "Отличник учёбы".Иногда периодически ездили на разгрузку вагонов с углём: 13 рублей стоил один вагон.Один год работал охранником в СМП ( строительно-монтажный поезд), в месяц получал около 70 рублей.После 3 и 4 курсов летом работали комбайнёрами в студенческих мех.отрядах- от 300- до 500 рублей за уборку получали.