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≡ 1 млн тенге забрал у двух студентов 22-летний вымогатель в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52253
1 млн тенге забрал у двух студентов 22-летний вымогатель в Костанае
Отправлено: 30.07.25 - 12:03
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Дело о вымогательстве денег у студентов под угрозой расправы расследует полиция. В нем несколько эпизодов, произошедших с декабря 2024 по февраль 2025 года. По подозрению в преступлении был задержан 22-летний житель областного центра.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
320
Re: 1 млн тенге забрал у двух студентов 22-летний вымогатель в...
Отправлено: 30.07.25 - 12:03
#1
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Бедные студенты, миллионы не знают кому отдать..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1014
Re: 1 млн тенге забрал у двух студентов 22-летний вымогатель в...
Отправлено: 30.07.25 - 14:46
#2
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Рэкет-это тяжкое преступление, но не арестовали! Он может на СВО собрался!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8247
Re: 1 млн тенге забрал у двух студентов 22-летний вымогатель в...
Отправлено: 30.07.25 - 14:55
#3
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Цитата:
Михаил:
Бедные студенты


Сейчас: - можно лёжа на студенческой кровати в Интернете заработать и миллион и два и поболее.
Раньше: - стипендия была 40 рублей, плюс за хорошую учёбу, за отлично сданную сессию добавляли 6 рублей. С 3-го курса у меня была месячная стипендия- 46 рублей и знак ЦК ВЛКСМ "Отличник учёбы".
Иногда периодически ездили на разгрузку вагонов с углём: 13 рублей стоил один вагон.
Один год работал охранником в СМП ( строительно-монтажный поезд), в месяц получал около 70 рублей.
После 3 и 4 курсов летом работали комбайнёрами в студенческих мех.отрядах- от 300- до 500 рублей за уборку получали.
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