Re: Жадный ростовщик

Отправлено: - 15:19

Цитата:///Жадный ростовщик//





Почему ТАКОЕ название: - и с чего он жадный- ваша знакомая знала к кому идёт: - к сердобольной мать Терезе, в перизатский общественный фонд "Биз быргемыз" или в кредитную организацию с жёсткими правилами???

И на что они должны СУЩЕСТВОВАТЬ ???

Думаете банки существуют на своих процентах с выдаваемых кредитах - НИКАК нет, они существуют на копеечных коммисиях которые МИЛЛИОННЫМ тиражом каждый день, ежеминутно, ежесекундно ОБЛАГАЮТСЯ с каждого перевода денег. Курочка по зёрнушку- это ИХ принцип.



Да и всё же элементарно: - пришли, прочитали, не устраивает- развернулись и УШЛИ- никто же под дулом пистолета её не тащил в ломбард.