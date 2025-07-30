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≡ Не нужно бегать по судам и архивам для подтверждения стажа: оформить пенсию станет легче в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52253
Не нужно бегать по судам и архивам для подтверждения стажа: оформить пенсию станет легче в Казахстане
Отправлено: 30.07.25 - 14:50
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Новую систему по автоматическому начислению пенсий апробируют в Казахстане, сообщил первый вице-министр цифрового развития. Теперь казахстанцам не нужно подавать обращение, система автоматически будет назначать выплаты.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1014
Re: Не нужно бегать по судам и архивам для подтверждения стажа:...
Отправлено: 30.07.25 - 14:50
#1
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Все гладко на словах, а на деле, никто не поможет! Нужно с детства знать, что береженого бог бережет, а не береженого сержант стережет!
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