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Не нужно бегать по судам и архивам для подтверждения стажа: оформить пенсию станет легче в Казахстане
Не нужно бегать по судам и архивам для подтверждения стажа: оформить пенсию станет легче в Казахстане
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