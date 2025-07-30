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≡ Лихача на BMW с 25 нарушениями задержали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52249
Лихача на BMW с 25 нарушениями задержали в Костанае
Отправлено: 30.07.25 - 11:39
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25-летнего жителя Костанайского района сотрудники полиции задержали с помощью интеллектуальной системы «Қорғау». Мужчина систематически нарушал правила дорожного движения: по данным полиции, на него зафиксировано 25 административных правонарушений, 24 из которых - превышение скорости.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1732
Re: Лихача на BMW с 25 нарушениями задержали в Костанае
Отправлено: 30.07.25 - 11:39
#1
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Думал на грузинских номерах герой :lol: Глупый ребенок..
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