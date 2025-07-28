Восклицательный знак в русском языке (символ: !) используется для выражения различных эмоций и интонаций, таких как радость, удивление, гнев, приказ, призыв и другие. Он ставится в конце предложения или отдельного слова, чтобы подчеркнуть их эмоциональную окраску.
Основные случаи употребления восклицательного знака:
В конце побудительных предложений: "Встань!", "Иди сюда!", "Не шумите!".
В конце восклицательных предложений: "Как красиво!", "Какая чудесная погода!", "Я так рад!".
После обращений, произносимых с восклицательной интонацией: "Мама!", "Друг мой!", "Дети!".
В сочетании с вопросительным знаком (?!) для выражения удивления или недоумения: "Что?! Не может быть!".
В этикетных формулах приветствия и прощания: "Здравствуйте!", "Прощайте!".
В художественной литературе для передачи различных эмоций персонажей: "Ах!", "Ох!", "Эх!".
В некоторых случаях восклицательный знак может использоваться несколько раз подряд для усиления эмоционального воздействия: "Вот это да!!!".
Важно помнить, что восклицательный знак, как правило, не ставится в конце простого констатирующего предложения, не содержащего эмоциональной окраски.
maxsaf: используется для выражения различных эмоций и интонаций, таких как радость, удивление, гнев, приказ, призыв и другие. Он ставится в конце предложения или отдельного слова, чтобы подчеркнуть их эмоциональную окраску.
Правильно, профессор Преображенский выразил свои эмоций, удивления, другие - очень шокирован был
Kairat stayer: Правильно, профессор Преображенский выразил свои эмоций, удивления, другие - очень шокирован был
Вы не можете знать, серьезно я это сказал или нет, поэтому само предложение - вопросительное. Оно может быть произнесено с эмоцией, но тогда там нужно оба знака, и вопросительный, и восклицательный. Цитата:
Kairat stayer: Почему же, пригодится для общего развития.
Kairat stayer: Почему же, пригодится для общего развития.
Цитата:
maxsaf: Вы не можете знать, серьезно я это сказал или нет, поэтому само предложение - вопросительное. Оно может быть произнесено с эмоцией, но тогда там нужно оба знака, и вопросительный, и восклицательный.
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Цитата:
maxsaf: Вам не надоело ещё этот бред в эфир ретранслировать? Детский сад какой-то.
Нет, не надоело. Отмечают, что по мнению экспертов по интернет-маркетингу, основная цель флуда - отвлечь внимание, раздражать собеседников или просто занять время .
Флуд (от англ. flood - наводнение) в интернет-сленге означает направление большого количества сообщений, не несущих смысловой нагрузки, или сообщений не по теме, засоряющих чаты, форумы, комментарии и т.д.
Kairat stayer: Нет, не надоело. Отмечают, что по мнению экспертов по интернет-маркетингу, основная цель флуда - отвлечь внимание, раздражать собеседников или просто занять время.
Флуд (от англ. flood - наводнение) в интернет-сленге означает направление большого количества сообщений, не несущих смысловой нагрузки, или сообщений не по теме, засоряющих чаты, форумы, комментарии и т.д.
Интересно, действительно как говорят специалисты по интернет маркетингу, по написанным комментариям (Не несущих смысловой нагрузки, или сообщений не по теме, засоряющих чаты, форумы, комментарии и.т.д. информация по последним 4,5 частям) грамотеями - Флуд на форуме самый плодовиты:
Часть 5 с 30.12.20 год - 08.11.21 год (Более 10 месяцев) 1008 стр. Часть 6 с 08.11.21 год - 11.05.22 год. (Менее 6 месяцев). 1006 стр. Часть 7 с 11.05.22 год - 30.01.24 год. (Примерно 1 год 8 месяцев). 1005 стр. Часть 8 с 30.01.24 год - 11.12.24 год. (Более 10 месяцев). 1083 стр.
Часть 9 с 11.12.2024 - прошло более 7 месяцев уже 528 страниц.
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