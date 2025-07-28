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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.07.25 - 10:31
#7906
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Цитата:
maxsaf:
В предложении про опилки в голове восклицательный знак идеально вписался


Винни пух - про опилки в голове поёт:


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.07.25 - 10:36
#7907
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Цитата:
Kairat stayer:

Я понимаю, вам не пригодится, но все же:

Цитата:
Восклицательный знак в русском языке (символ: !) используется для выражения различных эмоций и интонаций, таких как радость, удивление, гнев, приказ, призыв и другие. Он ставится в конце предложения или отдельного слова, чтобы подчеркнуть их эмоциональную окраску. 

Основные случаи употребления восклицательного знака:

В конце побудительных предложений: "Встань!", "Иди сюда!", "Не шумите!". 

В конце восклицательных предложений: "Как красиво!", "Какая чудесная погода!", "Я так рад!". 

После обращений, произносимых с восклицательной интонацией: "Мама!", "Друг мой!", "Дети!". 

В сочетании с вопросительным знаком (?!) для выражения удивления или недоумения: "Что?! Не может быть!". 

В этикетных формулах приветствия и прощания: "Здравствуйте!", "Прощайте!". 

В художественной литературе для передачи различных эмоций персонажей: "Ах!", "Ох!", "Эх!". 

В некоторых случаях восклицательный знак может использоваться несколько раз подряд для усиления эмоционального воздействия: "Вот это да!!!". 

Важно помнить, что восклицательный знак, как правило, не ставится в конце простого констатирующего предложения, не содержащего эмоциональной окраски. 

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.07.25 - 10:43
#7908
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Цитата:
maxsaf:
Я понимаю, вам не пригодится, но все же:


Почему же, пригодится для общего развития.

Цитата:
maxsaf:
используется для выражения различных эмоций и интонаций, таких как радость, удивление, гнев, приказ, призыв и другие. Он ставится в конце предложения или отдельного слова, чтобы подчеркнуть их эмоциональную окраску.


Правильно, профессор Преображенский выразил свои эмоций, удивления, другие - очень шокирован был :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.07.25 - 10:51
#7909
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Цитата:
Kairat stayer:
Правильно, профессор Преображенский выразил свои эмоций, удивления, другие - очень шокирован был

Вы не можете знать, серьезно я это сказал или нет, поэтому само предложение - вопросительное. Оно может быть произнесено с эмоцией, но тогда там нужно оба знака, и вопросительный, и восклицательный. Цитата:
Kairat stayer:
Почему же, пригодится для общего развития.

Тогда спросите у филологов, я - спать.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.07.25 - 11:08
#7910
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему же, пригодится для общего развития.


Цитата:
maxsaf:
Вы не можете знать, серьезно я это сказал или нет, поэтому само предложение - вопросительное. Оно может быть произнесено с эмоцией, но тогда там нужно оба знака, и вопросительный, и восклицательный.


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.07.25 - 11:10
#7911
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему же, пригодится для общего развития.


Цитата:
maxsaf:
"Я так рад!".


Цитата:
maxsaf:
"Ах!"


Ура, ура, ура - пригодились! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.07.25 - 09:07
#7912
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Цитата:
maxsaf:
"Иди сюда!"


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.07.25 - 02:05
#7913
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Цитата:
Kairat stayer:

Вам не надоело ещё этот бред в эфир ретранслировать? Детский сад какой-то.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.07.25 - 09:51
#7914
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Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Цитата:
maxsaf:
Вам не надоело ещё этот бред в эфир ретранслировать? Детский сад какой-то.


Нет, не надоело. Отмечают, что по мнению экспертов по интернет-маркетингу, основная цель флуда - отвлечь внимание, раздражать собеседников или просто занять время :lol: :lol: :lol:.

Флуд (от англ. flood - наводнение) в интернет-сленге означает направление большого количества сообщений, не несущих смысловой нагрузки, или сообщений не по теме, засоряющих чаты, форумы, комментарии и т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.07.25 - 10:39
#7915
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Цитата:
maxsaf:
Вам не надоело ещё этот бред в эфир ретранслировать? Детский сад какой-то.



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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28278
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.07.25 - 10:53
#7916
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Цитата:
Kairat stayer:
засоряющих чаты

Каждый себе выбирает призвание, в силу способностей :lol:
Удачи на новом поприще :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.07.2025 - 11:53]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.07.25 - 11:07
#7917
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Цитата:
maxsaf:
Каждый себе выбирает призвание, в силу способностей
Удачи на новом поприще


Хех, какое ещё новое поприще и призвание? А, удача и везение никогда и никому не помешают!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.07.25 - 11:39
#7918
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Цитата:
Kairat stayer:
Нет, не надоело. Отмечают, что по мнению экспертов по интернет-маркетингу, основная цель флуда - отвлечь внимание, раздражать собеседников или просто занять время.

Флуд (от англ. flood - наводнение) в интернет-сленге означает направление большого количества сообщений, не несущих смысловой нагрузки, или сообщений не по теме, засоряющих чаты, форумы, комментарии и т.д.


Интересно, действительно как говорят специалисты по интернет маркетингу, по написанным комментариям (Не несущих смысловой нагрузки, или сообщений не по теме, засоряющих чаты, форумы, комментарии и.т.д. информация по последним 4,5 частям) грамотеями - Флуд на форуме самый плодовиты:

Часть 5 с 30.12.20 год - 08.11.21 год (Более 10 месяцев) 1008 стр.
Часть 6 с 08.11.21 год - 11.05.22 год. (Менее 6 месяцев). 1006 стр.
Часть 7 с 11.05.22 год - 30.01.24 год. (Примерно 1 год 8 месяцев). 1005 стр.
Часть 8 с 30.01.24 год - 11.12.24 год. (Более 10 месяцев). 1083 стр.

Часть 9 с 11.12.2024 - прошло более 7 месяцев уже 528 страниц.
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