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≡ Находился без присмотра взрослых - Маленький мальчик выпал из окна пятого этажа в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52246
Находился без присмотра взрослых - Маленький мальчик выпал из окна пятого этажа в Костанайской области
Отправлено: 29.07.25 - 20:12
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Трагедия произошла в поселке Качар. Пострадавшим оказался мальчик 2022 года рождения. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Мальчик скончался, не приходя в сознание. По информации ДЧС, на момент происшествия ребенок находился без присмотра взрослых.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2283
Re: Находился без присмотра взрослых - Маленький мальчик выпал...
Отправлено: 29.07.25 - 20:12
#1
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Цитата:
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего ребёнка.

Источник:

какое соболезнования? к уголовной ответственности безалаберных родителей!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1008
Re: Находился без присмотра взрослых - Маленький мальчик выпал...
Отправлено: 29.07.25 - 23:25
#2
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Сколько можно разъяснять, берегите детей, особенно закройте окна на замок! Нет все равно не понимают горе-родители! Вопрос: Зачем рожаете, ради лишения жизни?
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