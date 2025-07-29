Отправлено: - 20:20

Многие считают, что киберугрозы касаются только банков или больших компаний. Но игроки часто становятся не менее уязвимыми. Онлайн-игры давно превратились в место, где не только соревнуются, но и воруют, обманывают и манипулируют. На сайте nomadgames.com.kz можно найти не только игровые развлечения, но и примеры, как пользователи теряли аккаунты из-за недостатка внимания к безопасности.