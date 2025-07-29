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≡ Как работает кибербезопасность в онлайн играх и почему стоит понимать основы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52246
Как работает кибербезопасность в онлайн играх и почему стоит понимать основы
Отправлено: 29.07.25 - 20:20
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Многие считают, что киберугрозы касаются только банков или больших компаний. Но игроки часто становятся не менее уязвимыми. Онлайн-игры давно превратились в место, где не только соревнуются, но и воруют, обманывают и манипулируют. На сайте nomadgames.com.kz можно найти не только игровые развлечения, но и примеры, как пользователи теряли аккаунты из-за недостатка внимания к безопасности.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2283
Re: Как работает кибербезопасность в онлайн играх и почему стоит...
Отправлено: 29.07.25 - 20:20
#1
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По РБК сообщили что наш сосед Северная Корея-2 отключают интернет..насколько правда не знаю..
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