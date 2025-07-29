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≡ Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52246
Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю
Отправлено: 29.07.25 - 17:19
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Автомобиль, двигавшийся с превышением скорости, выезжавший на встречную полосу и игнорирующий сигналы светофора, сотрудники патрульной полиции заметили вечером 28 июля. Когда его остановили, оказалось, что за рулем подросток, а автомобиль - в угоне.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
773
Re: Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю
Отправлено: 29.07.25 - 17:19
#1
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совсем оборзели, одно преступление наворачивают на другое. Бестолковые эти недоросли. Наказать надо по полной программе.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2283
Re: Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю
Отправлено: 29.07.25 - 20:15
#2
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Цитата:
рихард:
совсем оборзели, одно преступление наворачивают на другое. Бестолковые эти недоросли. Наказать надо по полной программе


зачем? тут аким города виноват....
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1008
Re: Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю
Отправлено: 29.07.25 - 23:30
#3
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За угон авто с 16-ти лет привлекают к уголовной ответственности!Угнал, потому что нет ответственности со стороны родителей, а сейчас в такое время они вовсе им не нужны!
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