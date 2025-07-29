Re: Подросток угнал Mercedes и катался с друзьями по Костанаю

Отправлено: - 23:30

За угон авто с 16-ти лет привлекают к уголовной ответственности!Угнал, потому что нет ответственности со стороны родителей, а сейчас в такое время они вовсе им не нужны!