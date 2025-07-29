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≡ Сертификаты и марафоны здоровья - О новом виде мошенничества рассказали в департаменте защиты прав потребителей Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52246
Сертификаты и марафоны здоровья - О новом виде мошенничества рассказали в департаменте защиты прав потребителей Костанайской области
Отправлено: 29.07.25 - 18:06
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В супермаркетах и ТРЦ мошенники раздают сертификаты со скрытым результатом. Все они - выигрышные, а приз - бесплатный массаж, нужно только прийти по адресу. Что же происходит дальше?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1600
Re: Сертификаты и марафоны здоровья - О новом виде мошенничества...
Отправлено: 29.07.25 - 18:06
#1
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Лох - не мамонт, не вымрет
Не зря так говорится.
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