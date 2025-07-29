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Сертификаты и марафоны здоровья - О новом виде мошенничества рассказали в департаменте защиты прав потребителей Костанайской области
Сертификаты и марафоны здоровья - О новом виде мошенничества рассказали в департаменте защиты прав потребителей Костанайской области
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