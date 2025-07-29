Re: Как ИП оформить кредит в Казахстане: ключевые этапы и нюансы

Отправлено: - 12:10

В те жирные годы,когда в стране был какой-то подъем,многие ИП тоже хорошо поднялись,у меня лично было три магазина,я выучил детей, и вот когда стал расширяться на цех полуфабрикатов ,родное правительство с подачи идиотов ставит подножку,стометровки и всякое разное,тем самым многим и мне тоже пришлось распродать нажитое, туже затянуть пояса и усмирить амбиции.