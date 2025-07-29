НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как ИП оформить кредит в Казахстане: ключевые этапы и нюансы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52244
Как ИП оформить кредит в Казахстане: ключевые этапы и нюансы
Отправлено: 29.07.25 - 12:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевым финансовым инструментом, который начали использовать многие индивидуальные предприниматели, можно назвать кредиты. Они позволяют не просто преодолеть существующие финансовые разрывы, но и сохранять свою конкуренцию или масштабироваться. Поэтому стоит разобраться, зачем оформлять кредит для ИП в Казахстане, какие существуют виды и что необходимо учитывать.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7654
Re: Как ИП оформить кредит в Казахстане: ключевые этапы и нюансы
Отправлено: 29.07.25 - 12:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В те жирные годы,когда в стране был какой-то подъем,многие ИП тоже хорошо поднялись,у меня лично было три магазина,я выучил детей, и вот когда стал расширяться на цех полуфабрикатов ,родное правительство с подачи идиотов ставит подножку,стометровки и всякое разное,тем самым многим и мне тоже пришлось распродать нажитое, туже затянуть пояса и усмирить амбиции.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS