Отправлено: - 10:55

Но в последние годы в Казахстане участились случаи, когда у людей конфискуют автомобили, несмотря на то что они стали "последними" покупателями

Цитата:Тоесть я покупаю автомобиль который прошёл на границе таможеную чистку, получаю новые номера не в подворотне или в сарае где нибудь а в МВД. А потом у меня забирают авто. И говорят сорян.И люди в погонах продолжают работать как не в чем не бывало, получают премию, зарплату, звёздочки, пенсию в 45 лет. А крайний я покупатель