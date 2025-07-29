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≡ Машины-"конструкторы" массово завозят в Казахстан: чем это опасно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52244
Машины-"конструкторы" массово завозят в Казахстан: чем это опасно
Отправлено: 29.07.25 - 10:55
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В последние годы в Казахстане участились случаи, когда у людей конфискуют автомобили, несмотря на то что они стали "последними" покупателями. Причина — неправомерный ввоз и оформление транспортных средств.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16779
Re: Машины-"конструкторы" массово завозят в Казахстан:...
Отправлено: 29.07.25 - 10:55
#1
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Цитата:
Но в последние годы в Казахстане участились случаи, когда у людей конфискуют автомобили, несмотря на то что они стали "последними" покупателями


Тоесть я покупаю автомобиль который прошёл на границе таможеную чистку, получаю новые номера не в подворотне или в сарае где нибудь а в МВД. А потом у меня забирают авто. И говорят сорян.

И люди в погонах продолжают работать как не в чем не бывало, получают премию, зарплату, звёздочки, пенсию в 45 лет. А крайний я покупатель 8-)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
853
Re: Машины-"конструкторы" массово завозят в Казахстан:...
Отправлено: 29.07.25 - 11:14
#2
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///Если по авто остались неуплаченные пошлины или оно имеет поддельный документ о соответствии — вы рискуете. Поэтому при покупке нужно досконально проверять все документы"///

то есть сам не проверил, сам виноват? на нахрена эти армии сотрудников, таможенников, оформителей и проверяльщиков?

у нас походу каждый житель теперь должен быть и Юрист, экономист, лингвист, и п..т
налоги только на кого идут
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