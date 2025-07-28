Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю начала шить парашюты
Отправлено: 28.07.25 - 18:45
Сейчас производится пробная партия, часть изделий отправлена на испытания. Это не единственный новый вид продукции, который осваивает предприятие. Причем компания все дальше выходит за рамки традиционного ассортимента швейников. Читать новость
Цитата:///Предприятие, готовя проект МПЗ, провело на территорию линию газопровода, увеличивает мощность котельной.//
А, как они получили техусловия на проведения газапровода: - газовых мощностей нехватает же, и НИКОМУ не выдают эти тех.условия: - сам же главный ЭКСКУРСАНТ об этом талдычил весь год и якобы ждут они газ с Актобе по большой трубе.
ПолиграфЪ Боярышников: эти самые годы коммуняки подожгли фабрику
Для сведения: - в 1991 году 19-21 августа был так называемый путч ГКЧП и после этих событийй деятельность КПСС была приостановлена на всей территории Советского Союза, а в последующем и законодательно ЗАПРЕЩЕНА что привело в дальнейшем:- к распаду СССР закреплённому тремя президентами в декабре 1991 года в Беловежской Пуще.
Так что в 1993 году- коммуняки ну никак не могли совершить поджог, если кто и совершил то это уже НОВАЯ власть и НОВЫЕ люди из НОВОГО Казахстана.
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