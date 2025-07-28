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Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц планируют завершить до конца лета в Костанае
Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц планируют завершить до конца лета в Костанае
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