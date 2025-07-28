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ПолиграфЪ Боярышников:

эти самые годы коммуняки подожгли фабрику

Цитата:Для сведения: - в 1991 году 19-21 августа был так называемый путч ГКЧП и после этих событийй деятельность КПСС была приостановлена на всей территории Советского Союза, а в последующем и законодательно ЗАПРЕЩЕНА что привело в дальнейшем:- к распаду СССР закреплённому тремя президентами в декабре 1991 года в Беловежской Пуще.Так что в 1993 году- коммуняки ну никак не могли совершить поджог, если кто и совершил то это уже НОВАЯ власть и НОВЫЕ люди из НОВОГО Казахстана.