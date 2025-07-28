НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52241
Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 21:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла сегодня, 28 июля, утром на улице Карбышева. По предварительным данным департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции на проезжей части.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16779
Re: Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 21:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гололёд наверно был.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2280
Re: Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 23:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Гололёд наверно был.


Нет,...аким города виноват!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8241
Re: Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 29.07.25 - 08:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


Как раз вчера был на Карбышева в Аском-е( как раз напротив Аскома это и было)- наверное 200-ый виноват, дистанция и скорость - он последний стоит и ударчик хороший был- разворотил себе передок и задок кроссовера прилично.
Но люди стояли молча, улыбались и разговаривали и не ругались- всё видат решили.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16779
Re: Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 29.07.25 - 08:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Да, наверно Все стояли на раслабоне ждали зелёный. А их с хвоста джип толкнул переднего, а тут своего переднего и тд)
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
853
Re: Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 29.07.25 - 09:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно 200й всем компенсирует? или паравозиком страховая друг друга?)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1730
Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 29.07.25 - 09:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
аким города виноват!

И здесь им путин виноват! :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 92, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS