Отправлено: - 08:06

Vit:



Цитата:Как раз вчера был на Карбышева в Аском-е( как раз напротив Аскома это и было)- наверное 200-ый виноват, дистанция и скорость - он последний стоит и ударчик хороший был- разворотил себе передок и задок кроссовера прилично.Но люди стояли молча, улыбались и разговаривали и не ругались- всё видат решили.