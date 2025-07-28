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≡ Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52239
Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 21:22
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Авария произошла сегодня, 28 июля, утром на улице Карбышева. По предварительным данным департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции на проезжей части.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16777
Re: Пять автомобилей столкнулись на дороге в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 21:22
#1
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Гололёд наверно был.
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