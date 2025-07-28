Медпомощь для незастрахованных и сохранение статуса при перерыве во взносах - Что сулят изменения в нормах ОСМС
Отправлено: 28.07.25 - 14:50
Диспансерные пациенты с 2026 года переходят с ГОБМП (гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи) на ОСМС (обязательное медицинское страхование). А незастрахованные граждане сохранят доступ к базовому пакету. Что еще изменится и почему это важно? Читать новость
Вот еще один пример когда создает слой иждивенцев, который ничего не зарабатывая, будет получать медицинские услуги за счет налогов добросовестных и всегда платящих за всех дармоедов в стране! А где обещанная Справедливость! Если не работает на предложенной работе акиматом работе, то лишить всех привилегий и все!
абике: Вот еще один пример когда создает слой иждивенцев, который ничего не зарабатывая, будет получать медицинские услуги за счет налогов добросовестных и всегда платящих за всех дармоедов в стране! А где обещанная Справедливость! Если не работает на предложенной работе акиматом работе, то лишить всех привилегий и все!
Почему за счёт добросовестных налогоплательщиков?
В заметке отмечено: Теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (Е) уровням социального благополучия. По нашей области к категориям D и Е относятся более 36 000 человек.
Ниже по ссылке отмечают о бальной системе и категориях населения (Ранжирование уровней (категорий) социального благополучия A, B, C, D, E), ранее был размещен на сайте НПА для обсуждения, судя по вышеизложенному, соответствующий правовой акт принят.
К кризисному уровню "D" относятся семьи (лица), имеющие от минус 460 до минус 29 баллов. Кризисный уровень "D" означает, что семья (лицо) не в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися значительными трудностями и требуется комплексная работа соответствующих государственных органов для повышения их уровня благополучия.
Ну и к экстренному уровню "Е" относятся семьи (лица), имеющие до минус 459 баллов. Экстренный уровень "E" означает, что семья (лицо) находится в трудной жизненной ситуации (положении), наблюдаются низкий уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей семьи, требуется оперативное вмешательство соответствующих государственных органов.
Kairat stayer: Почему за счёт добросовестных налогоплательщиков?
Цитата://взносы за официально зарегистрированных безработных также будут производиться за счёт местного бюджета.//
А, местный бюджет за чей счёт пополняется- за счёт местных налогоплательщиков ( то есть НАС с ВАМИ) от их уплаты отдельных видов налогов которые не идут в республиканский бюджет, а остаются в распоряжении МИО.
То есть: - Токаев решил вопрос ВСЕОБЩЕГО охвата системой ОСМС за счёт ДОБРОСОВЕСТНЫХ плательщиков ОСМС, конкретней - за счёт тех кто ПОМОЛОЖЕ и ПОЗДОРОВЕЕ, тех кто ещё не испытывает потребности и нужды в походах по поликлиникам и по больницам, но ИСПРАВНО и ПОСТОЯННО перечисляющих деньги в эту БЕЗДОННУЮ и ПРОЖОРЛИВУЮ и КОРРУПЦИОННУЮ систему ОСМС.
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