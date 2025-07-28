Отправлено: - 16:56

абике:

Вот еще один пример когда создает слой иждивенцев, который ничего не зарабатывая, будет получать медицинские услуги за счет налогов добросовестных и всегда платящих за всех дармоедов в стране! А где обещанная Справедливость! Если не работает на предложенной работе акиматом работе, то лишить всех привилегий и все!

Цитата:Почему за счёт добросовестных налогоплательщиков?В заметке отмечено: Теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (Е) уровням социального благополучия. По нашей области к категориям D и Е относятся более 36 000 человек.Ниже по ссылке отмечают о бальной системе и категориях населения (Ранжирование уровней (категорий) социального благополучия A, B, C, D, E), ранее был размещен на сайте НПА для обсуждения, судя по вышеизложенному, соответствующий правовой акт принят.К кризисному уровню "D" относятся семьи (лица), имеющие от минус 460 до минус 29 баллов. Кризисный уровень "D" означает, что семья (лицо) не в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися значительными трудностями и требуется комплексная работа соответствующих государственных органов для повышения их уровня благополучия.Ну и к экстренному уровню "Е" относятся семьи (лица), имеющие до минус 459 баллов. Экстренный уровень "E" означает, что семья (лицо) находится в трудной жизненной ситуации (положении), наблюдаются низкий уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей семьи, требуется оперативное вмешательство соответствующих государственных органов.Подробнее здесь: