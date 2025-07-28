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Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52238
Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 14:41
ВАП предложила законодательно утвердить понятие "встречное обязательство", чтобы повысить ответственность получателей субсидий и улучшить прозрачность механизма господдержки в аграрной сфере. Согласно изменениям, теперь фермеры и сельхозпредприятия обязаны демонстрировать эффективность полученной помощи.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 1006
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 14:41
На бумаге эти фермеры напишут урожайность как в Канаде, плодородие как на Кубани, ведь бумага терпит все, особенно в коррупционном гос-ве! Но самое главное, гос-во верит всему этой лжи, возможно даже пустит слезу и снизить налоговую нагрузку! Вот поэтому гос-во таким образом само рождает класс иждивенцев во всех сферах!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 318
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 14:46
Пилите, Шура, пилите- она- золотая... Ну неужто получатели госсусбидий не найдут бумажек для своих отчетов: кому куда и сколько заплатили.. А на поверку, если придется отчитываться- то год неурожайный, то с кормами пролетели, то рынок не готов переваривать ту цену, которую эти получатели будут предлагать.. Не проще ли выдавать эти субсидии не под корма, не под поголовье, а в качестве отнулевых кредитов для расширения производства, его модернизации??? Под чтото реальное, а не под воздушные цифры, которые рисуются очень легко
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 19:29
Цитата:
Что бы ТАК писать - надо быть В ТЕМЕ как говорят менты: - обьясняю:
Допустим вы РЕАЛЬНО получили ( после рефакции) 1 000 тонн зерна в валовке- отчитываетесь( врёте сами , или врёте по просьбе акимата и т.д) что получили 1 300 тонн.
На семена оставили , скажем 150 тонн, продали в РЕАЛЬНОСТИ 850 тонн- эти 850 тонн. -пройдут по вашим налоговым ЭСФ и фирмы покупатели и зернотрейдеры тоже отчитаются по своим ЭСФ и эти данные пойдут в отделы статистики.
И вы больше продажи, ну никак НЕ ПОКАЖИТЕ, потому что у вас в РЕАЛЬНОСТИ - НЕТ этого зерна, кроме 850 тонн.
Завтра рай.отдел статистики в конце года( потому что у них не будет бить балланс зерна) спросит у вас: - где ваши ещё 300 тон, о которых вы ОТЧИТАЛИСЬ по форме 29сх??
И ещё не дай Бог вас начнёт проверять налоговая (камеральный контроль, по бумагам в системе ИС ЭСФ - и вы об этом даже и не будете знать) ) то как вы им покажите и главное- ДОКАЖИТЕ о существовании этих 300 тонн и главное: - как вы будете это обьяснять без БУМАГ и ЭСФ ???
Поверьте: там сидят НЕГЛУПЫЕ люди.
И мои коллеги и я тоже, которые работают в БЕЛУЮ, никогда уже не идут на это: - ЗАВЫШАТЬ свою урожайность, прошли те времена, когда это можно было делать- сейчас век интернета- нажатием одной кнопки компа налоговая видит всю твою деятельность.
Тем более- штрафы сейчас КОНСКИЕ, и не всякий начальник налоговой будет с тобой договориваться и прикрывать тебя.
И по линии статистики- представление НЕДОСТОВЕРНОЙ информации - это уже УГОЛОВНОЕ дело и за это грозит реальный тюремный срок.
Так что пишите- ПРАВДИВО и ДОСТОВЕРНО.
абике:
На бумаге эти фермеры напишут урожайность как в Канаде, плодородие как на Кубани,
На бумаге эти фермеры напишут урожайность как в Канаде, плодородие как на Кубани,
Что бы ТАК писать - надо быть В ТЕМЕ как говорят менты: - обьясняю:
Допустим вы РЕАЛЬНО получили ( после рефакции) 1 000 тонн зерна в валовке- отчитываетесь( врёте сами , или врёте по просьбе акимата и т.д) что получили 1 300 тонн.
На семена оставили , скажем 150 тонн, продали в РЕАЛЬНОСТИ 850 тонн- эти 850 тонн. -пройдут по вашим налоговым ЭСФ и фирмы покупатели и зернотрейдеры тоже отчитаются по своим ЭСФ и эти данные пойдут в отделы статистики.
И вы больше продажи, ну никак НЕ ПОКАЖИТЕ, потому что у вас в РЕАЛЬНОСТИ - НЕТ этого зерна, кроме 850 тонн.
Завтра рай.отдел статистики в конце года( потому что у них не будет бить балланс зерна) спросит у вас: - где ваши ещё 300 тон, о которых вы ОТЧИТАЛИСЬ по форме 29сх??
И ещё не дай Бог вас начнёт проверять налоговая (камеральный контроль, по бумагам в системе ИС ЭСФ - и вы об этом даже и не будете знать) ) то как вы им покажите и главное- ДОКАЖИТЕ о существовании этих 300 тонн и главное: - как вы будете это обьяснять без БУМАГ и ЭСФ ???
Поверьте: там сидят НЕГЛУПЫЕ люди.
И мои коллеги и я тоже, которые работают в БЕЛУЮ, никогда уже не идут на это: - ЗАВЫШАТЬ свою урожайность, прошли те времена, когда это можно было делать- сейчас век интернета- нажатием одной кнопки компа налоговая видит всю твою деятельность.
Тем более- штрафы сейчас КОНСКИЕ, и не всякий начальник налоговой будет с тобой договориваться и прикрывать тебя.
И по линии статистики- представление НЕДОСТОВЕРНОЙ информации - это уже УГОЛОВНОЕ дело и за это грозит реальный тюремный срок.
Так что пишите- ПРАВДИВО и ДОСТОВЕРНО.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16776
Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 19:50
Цитата:
Спросят покажи. А я им скажу :, сердце у меня доброе, я раздал их людям скот кормить. Адреса и имена Незнаю я в это время рыдал дома от убытков)
Прокатит?
ACROS: 300 тонн и главное: - как вы будете это обьяснять без БУМАГ и ЭСФ ???А если сказать налоговикам что сгнили мои 300тонн и пустить красивую слезу при них, для убедительности)
Спросят покажи. А я им скажу :, сердце у меня доброе, я раздал их людям скот кормить. Адреса и имена Незнаю я в это время рыдал дома от убытков)
Прокатит?
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 20:19
Цитата:
Есть поговорка русского народа: - цыплят по осени считают.
То есть сделать ПРОЩЕ: и для государства и для фермеров- субсидии только и только - по ИТОГАМ своей деятельности.
Поясняю: - для полеводов- по УРОЖАЙНОСТИ; для животноводов - по ПРИВЕСАМ и по УДОЯМ.
Больше критериев оценки деятельности для сельхозтоваропроизводителей в природе - НЕТ и НЕ СУЩЕСТВУЮТ.
Всё остальное - выдумки КОРРУПЦИОНЕРОВ и бестолковых агрогослужащих работающих на ИМИДЖ и казахские ПОНТЫ.
Когда начинают платить ( что в ральности сейчас) - и за гербицыды, и за удобрения, и за новую технику, и за строительство ангаров и силосов для зерна- эта МАРЖА в 25-30 % ( размер субсидии, в строительстве даже доходит до 70-80 % от твоих затрат) оседает в карманах ПРОДАВЦОВ всего этого, потому что они ежегодно поднимают свою продажную цену РОВНО на 25-30 %.
Фермер тут выступает в простой роли - ПЕРЕДАТЧИКА денег, эти деньги в РЕАЛЬНОСТИ ему НЕ ПЕРЕПАДАЮТ.
Михаил:
Не проще ли выдавать эти субсидии
Не проще ли выдавать эти субсидии
Есть поговорка русского народа: - цыплят по осени считают.
То есть сделать ПРОЩЕ: и для государства и для фермеров- субсидии только и только - по ИТОГАМ своей деятельности.
Поясняю: - для полеводов- по УРОЖАЙНОСТИ; для животноводов - по ПРИВЕСАМ и по УДОЯМ.
Больше критериев оценки деятельности для сельхозтоваропроизводителей в природе - НЕТ и НЕ СУЩЕСТВУЮТ.
Всё остальное - выдумки КОРРУПЦИОНЕРОВ и бестолковых агрогослужащих работающих на ИМИДЖ и казахские ПОНТЫ.
Когда начинают платить ( что в ральности сейчас) - и за гербицыды, и за удобрения, и за новую технику, и за строительство ангаров и силосов для зерна- эта МАРЖА в 25-30 % ( размер субсидии, в строительстве даже доходит до 70-80 % от твоих затрат) оседает в карманах ПРОДАВЦОВ всего этого, потому что они ежегодно поднимают свою продажную цену РОВНО на 25-30 %.
Фермер тут выступает в простой роли - ПЕРЕДАТЧИКА денег, эти деньги в РЕАЛЬНОСТИ ему НЕ ПЕРЕПАДАЮТ.
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 20:27
Цитата:
Можно ВСЁ сделать- конечно ПРОКАТИТ ( бумаг надо много- акты и прочее), но только ОДИН раз- завтра, послезавтра они скажут- что же ты за хозяин что у тебя СГНИЛО аж ТРИСТА тонн зерна ???
Самому СТЫДНО станет врать.
300 тонн*100 000 тенге = 30 000 000 тенге- слишком много что бы каждый раз ПРОКАТЫВАЛО- повторюсь- там НЕ ДУРАКИ сидят- у них есть служба финансовых расследовании.
Да и имя твоё, репутация твоего к/х - наработанное и тяжело и с годами- сейчас этим стали ДОРОЖИТЬ.
Vit:
Прокатит?
Прокатит?
Можно ВСЁ сделать- конечно ПРОКАТИТ ( бумаг надо много- акты и прочее), но только ОДИН раз- завтра, послезавтра они скажут- что же ты за хозяин что у тебя СГНИЛО аж ТРИСТА тонн зерна ???
Самому СТЫДНО станет врать.
300 тонн*100 000 тенге = 30 000 000 тенге- слишком много что бы каждый раз ПРОКАТЫВАЛО- повторюсь- там НЕ ДУРАКИ сидят- у них есть служба финансовых расследовании.
Да и имя твоё, репутация твоего к/х - наработанное и тяжело и с годами- сейчас этим стали ДОРОЖИТЬ.
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