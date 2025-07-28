Отправлено: - 19:54

ACROS:

Что - целый год, с июля 2024 года по июль 2025 года была НЕПОГОДА- весь год шли дожди или весь год буранило ????

[Исправлено: Undead, 28.07.2025 - 22:03]

Цитата:Это правда, государь!Хошь вари меня, хошь жарь!Очень жаркий вышел августИ заснеженный январь.В сентябре попёр лопух,В мае тополиный пух.Да к тому же в энтом годеОчень много было мух.То жара и всё в пыли,То потом дожди пошли,То потом по бездорожьюМы доехать не смогли.То роса, то гололёд,То черёмуха цветёт.А прогноз ГидрометцентраСлушать без толку: он врёт.Что поделаешь? КлимАт!Он, падлюка, виноват.Он по мнению экспертовПочитай первейший гад!(С) Андрей Аверьянов