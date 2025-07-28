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Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52238
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 14:39
- На пересечении с ул. Гагарина (Гвардейская), если ехать из центра города, установлены два светофора. На первом светофоре две полосы, на втором - три полосы. Машины, ехавшие по правой полосе, автоматически продолжают ехать прямо, оказываясь на средней полосе, что создает аварийную ситуацию.
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Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 14:39
ПДД РК давно предусмотрены "Плюсообразные" светофоры, но почему то они не используются. На примере перекрестков Абая- Гоголя и Тарана-Каирбекова, где имеют место раздельные сигналы светофора (например, пока поток по абая едет центр со стороны КЖБИ, в противоположном направлении поток стоит) - установка таких светофоров совсем не помешает. Получается что надо выжидать и ЗНАТЬ, что на конкретном перекрестке можно будет ехать с левым поворотом, не пропуская встречный поток, потому что с той стороны запрещающий сигнал светофора. Недоработка.
Также надо упорядочить установку знаков "Движение по полосам" - такие знаки нив коем случае не должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке! Они должны быть установлены заблаговременно, чтобы успеть занять нужную полосу, и не перестраиваться в последний момент
Также надо упорядочить установку знаков "Движение по полосам" - такие знаки нив коем случае не должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке! Они должны быть установлены заблаговременно, чтобы успеть занять нужную полосу, и не перестраиваться в последний момент
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 848
Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 16:53
Цитата:
это же новые столбы надо, новый тендер, бетонные снесли, а алюмоцинковые не вывезут)
vofkakst:
должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке!
должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке!
это же новые столбы надо, новый тендер, бетонные снесли, а алюмоцинковые не вывезут)
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 17:21
Цитата:
Отличный стартап для акимата)
директор пляжа:
Отличный стартап для акимата)
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 17:31
Цитата:
В нормальных городах такие знаки НАД дорогой располагаются. Чтобы издалека все было видно и понятно. У нас же...
Аварийные ситуации собственноручно дорожниками созданные
директор пляжа:
новые столбы надо,
новые столбы надо,
В нормальных городах такие знаки НАД дорогой располагаются. Чтобы издалека все было видно и понятно. У нас же...
Аварийные ситуации собственноручно дорожниками созданные
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8238
Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 18:11
Цитата:///дорожные знаки 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» не были установлены в связи с погодными условиями//
Что - целый год, с июля 2024 года по июль 2025 года была НЕПОГОДА- весь год шли дожди или весь год буранило ????
Что - целый год, с июля 2024 года по июль 2025 года была НЕПОГОДА- весь год шли дожди или весь год буранило ????
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 18:32
Цитата:
МЧС же не зря каждый день спамит. Пришло смс что будет жарко -какие тут столбы и знаки?
Когда туман или мороз - тоже ж нельзя. У каждого в телефоне сотни подтверждений
ACROS:
МЧС же не зря каждый день спамит. Пришло смс что будет жарко -какие тут столбы и знаки?
Когда туман или мороз - тоже ж нельзя. У каждого в телефоне сотни подтверждений
Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 19:51
Цитата:
Такого знака не существует. Вообще в подобных местах должна наноситься разметка, обозначающая края полос, она подсказывает водителям, что полосы смещаются правее. Но у наших художников-абстракционистов, видимо, табу на нанесение разметки на территории перекрёстков, только на кольцевых с горем пополам начали наносить.
Может, в этом месте нужно поставить знак «Смещение полос»?
Такого знака не существует. Вообще в подобных местах должна наноситься разметка, обозначающая края полос, она подсказывает водителям, что полосы смещаются правее. Но у наших художников-абстракционистов, видимо, табу на нанесение разметки на территории перекрёстков, только на кольцевых с горем пополам начали наносить.
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 19:54
Цитата:
Это правда, государь!
Хошь вари меня, хошь жарь!
Очень жаркий вышел август
И заснеженный январь.
В сентябре попёр лопух,
В мае тополиный пух.
Да к тому же в энтом годе
Очень много было мух.
То жара и всё в пыли,
То потом дожди пошли,
То потом по бездорожью
Мы доехать не смогли.
То роса, то гололёд,
То черёмуха цветёт.
А прогноз Гидрометцентра
Слушать без толку: он врёт.
Что поделаешь? КлимАт!
Он, падлюка, виноват.
Он по мнению экспертов
Почитай первейший гад!
(С) Андрей Аверьянов
[Исправлено: Undead, 28.07.2025 - 22:03]
ACROS:
Что - целый год, с июля 2024 года по июль 2025 года была НЕПОГОДА- весь год шли дожди или весь год буранило ????
Что - целый год, с июля 2024 года по июль 2025 года была НЕПОГОДА- весь год шли дожди или весь год буранило ????
Это правда, государь!
Хошь вари меня, хошь жарь!
Очень жаркий вышел август
И заснеженный январь.
В сентябре попёр лопух,
В мае тополиный пух.
Да к тому же в энтом годе
Очень много было мух.
То жара и всё в пыли,
То потом дожди пошли,
То потом по бездорожью
Мы доехать не смогли.
То роса, то гололёд,
То черёмуха цветёт.
А прогноз Гидрометцентра
Слушать без толку: он врёт.
Что поделаешь? КлимАт!
Он, падлюка, виноват.
Он по мнению экспертов
Почитай первейший гад!
(С) Андрей Аверьянов
[Исправлено: Undead, 28.07.2025 - 22:03]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8238
Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 20:31
Цитата:
Цитата:
Знаки установить: - максимум 2-3 дня.
vofkakst:
У каждого в телефоне сотни подтверждений
У каждого в телефоне сотни подтверждений
Цитата:
Undead:
Что поделаешь? КлимАт!
Что поделаешь? КлимАт!
Знаки установить: - максимум 2-3 дня.
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