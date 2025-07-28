Отправлено: - 19:29

абике:

На бумаге эти фермеры напишут урожайность как в Канаде, плодородие как на Кубани,

Цитата:Что бы ТАК писать - надо быть В ТЕМЕ как говорят менты: - обьясняю:Допустим вы РЕАЛЬНО получили ( после рефакции) 1 000 тонн зерна в валовке- отчитываетесь( врёте сами , или врёте по просьбе акимата и т.д) что получили 1 300 тонн.На семена оставили , скажем 150 тонн, продали в РЕАЛЬНОСТИ 850 тонн- эти 850 тонн. -пройдут по вашим налоговым ЭСФ и фирмы покупатели и зернотрейдеры тоже отчитаются по своим ЭСФ и эти данные пойдут в отделы статистики.И вы больше продажи, ну никак НЕ ПОКАЖИТЕ, потому что у вас в РЕАЛЬНОСТИ - НЕТ этого зерна, кроме 850 тонн.Завтра рай.отдел статистики в конце года( потому что у них не будет бить балланс зерна) спросит у вас: - где ваши ещё 300 тон, о которых вы ОТЧИТАЛИСЬ по форме 29сх??И ещё не дай Бог вас начнёт проверять налоговая (камеральный контроль, по бумагам в системе ИС ЭСФ - и вы об этом даже и не будете знать) ) то как вы им покажите и главное- ДОКАЖИТЕ о существовании этих 300 тонн и главное: - как вы будете это обьяснять без БУМАГ и ЭСФ ???Поверьте: там сидят НЕГЛУПЫЕ люди.И мои коллеги и я тоже, которые работают в БЕЛУЮ, никогда уже не идут на это: - ЗАВЫШАТЬ свою урожайность, прошли те времена, когда это можно было делать- сейчас век интернета- нажатием одной кнопки компа налоговая видит всю твою деятельность.Тем более- штрафы сейчас КОНСКИЕ, и не всякий начальник налоговой будет с тобой договориваться и прикрывать тебя.И по линии статистики- представление НЕДОСТОВЕРНОЙ информации - это уже УГОЛОВНОЕ дело и за это грозит реальный тюремный срок.Так что пишите- ПРАВДИВО и ДОСТОВЕРНО.