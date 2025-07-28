Re: Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю...

Отправлено: - 19:08

Цитата:///Предприятие, готовя проект МПЗ, провело на территорию линию газопровода, увеличивает мощность котельной.//



А, как они получили техусловия на проведения газапровода: - газовых мощностей нехватает же, и НИКОМУ не выдают эти тех.условия: - сам же главный ЭКСКУРСАНТ об этом талдычил весь год и якобы ждут они газ с Актобе по большой трубе.