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≡ Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю начала шить парашюты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52238
Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю начала шить парашюты
Отправлено: 28.07.25 - 18:45
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Сейчас производится пробная партия, часть изделий отправлена на испытания. Это не единственный новый вид продукции, который осваивает предприятие. Причем компания все дальше выходит за рамки традиционного ассортимента швейников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
45585
Re: Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю...
Отправлено: 28.07.25 - 18:45
#1
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Как я и сказал в инстаграме НГ, если там не удалят, без штанов, носков, костюмов , с голой ж..пой, но зато в парашюте..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16775
Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю начала шить парашюты
Отправлено: 28.07.25 - 19:03
#2
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Цитата:
111:
У Натальи швейная машинка есть? Купи парашют и можно дома перешить с него, трусы, майки, носки, покрывало на стол,на диван. Очень выгодно)
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8233
Re: Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю...
Отправлено: 28.07.25 - 19:03
#3
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Цитата:
111:
без штанов, носков, костюмов ,


Это ВСЁ есть, правда китайское, кыргызское, турецкое, но есть- а, вот парашютов нет.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8233
Re: Костанайская фабрика «Большевичка» впервые за свою историю...
Отправлено: 28.07.25 - 19:08
#4
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Цитата:///Предприятие, готовя проект МПЗ, провело на территорию линию газопровода, увеличивает мощность котельной.//

А, как они получили техусловия на проведения газапровода: - газовых мощностей нехватает же, и НИКОМУ не выдают эти тех.условия: - сам же главный ЭКСКУРСАНТ об этом талдычил весь год и якобы ждут они газ с Актобе по большой трубе.
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