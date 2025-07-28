Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск

Отправлено: - 14:39

ПДД РК давно предусмотрены "Плюсообразные" светофоры, но почему то они не используются. На примере перекрестков Абая- Гоголя и Тарана-Каирбекова, где имеют место раздельные сигналы светофора (например, пока поток по абая едет центр со стороны КЖБИ, в противоположном направлении поток стоит) - установка таких светофоров совсем не помешает. Получается что надо выжидать и ЗНАТЬ, что на конкретном перекрестке можно будет ехать с левым поворотом, не пропуская встречный поток, потому что с той стороны запрещающий сигнал светофора. Недоработка.



Также надо упорядочить установку знаков "Движение по полосам" - такие знаки нив коем случае не должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке! Они должны быть установлены заблаговременно, чтобы успеть занять нужную полосу, и не перестраиваться в последний момент