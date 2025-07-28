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≡ Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц планируют завершить до конца лета в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52238
Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц планируют завершить до конца лета в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 17:08
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В районе путепровода расширяют проезжую часть с четырёх полос до шести, чтобы разгрузить трафик автотранспорта, особенно в часы пик. 23 июля рабочих и техники было намного больше, чем обычно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3798
Re: Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц...
Отправлено: 28.07.25 - 17:08
#1
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//всего 3,2 км. Из ородского бюджета на них выделили 616 млн//
ородский бюджет?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1597
Re: Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц...
Отправлено: 28.07.25 - 17:33
#2
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Цитата:
23 июля рабочих и техники было намного больше, чем обычно.


Хммм... 23 поехал аким, 23 техники и рабочих было больше. Совпадение???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16775
Re: Назарбаева расширят, Сьянова обновят - Ремонт двух улиц...
Отправлено: 28.07.25 - 17:59
#3
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Вечером со стороны города в час пик все равно пробка будет. Надо 6-и полоску до дизельного завода тянуть. Тем более ЖК прлдалжает расширяется там.
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