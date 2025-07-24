Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет

Отправлено: - 15:08

Упускаете главное, перешагивают через Конституцию РК и Гражданский кодекс, завтра автомобиль отожмут в пользу Министерства транспорта или квартиру в пользу Отдела ЖКХ, начато с малого, проглотили - можно дальше действовать. Вопрос: Конституция РК и Гражданский кодекс работает в Казахстане ?! Тогда нужно было выпустить Закон о об экспроприации, выглядит это на сегодня именно так.