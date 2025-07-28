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≡ Медпомощь для незастрахованных и сохранение статуса при перерыве во взносах - Что сулят изменения в нормах ОСМС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52236
Медпомощь для незастрахованных и сохранение статуса при перерыве во взносах - Что сулят изменения в нормах ОСМС
Отправлено: 28.07.25 - 14:50
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Диспансерные пациенты с 2026 года переходят с ГОБМП (гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи) на ОСМС (обязательное медицинское страхование). А незастрахованные граждане сохранят доступ к базовому пакету. Что еще изменится и почему это важно?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1006
Re: Медпомощь для незастрахованных и сохранение статуса при...
Отправлено: 28.07.25 - 14:50
#1
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Вот еще один пример когда создает слой иждивенцев, который ничего не зарабатывая, будет получать медицинские услуги за счет налогов добросовестных и всегда платящих за всех дармоедов в стране! А где обещанная Справедливость! Если не работает на предложенной работе акиматом работе, то лишить всех привилегий и все!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7245
Re: Медпомощь для незастрахованных и сохранение статуса при...
Отправлено: 28.07.25 - 16:56
#2
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Цитата:
абике:
Вот еще один пример когда создает слой иждивенцев, который ничего не зарабатывая, будет получать медицинские услуги за счет налогов добросовестных и всегда платящих за всех дармоедов в стране! А где обещанная Справедливость! Если не работает на предложенной работе акиматом работе, то лишить всех привилегий и все!


Почему за счёт добросовестных налогоплательщиков?

В заметке отмечено: Теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы за граждан, относящихся к кризисному (D) и экстренному (Е) уровням социального благополучия. По нашей области к категориям D и Е относятся более 36 000 человек.

Ниже по ссылке отмечают о бальной системе и категориях населения (Ранжирование уровней (категорий) социального благополучия A, B, C, D, E), ранее был размещен на сайте НПА для обсуждения, судя по вышеизложенному, соответствующий правовой акт принят.

К кризисному уровню "D" относятся семьи (лица), имеющие от минус 460 до минус 29 баллов. Кризисный уровень "D" означает, что семья (лицо) не в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися значительными трудностями и требуется комплексная работа соответствующих государственных органов для повышения их уровня благополучия.

Ну и к экстренному уровню "Е" относятся семьи (лица), имеющие до минус 459 баллов. Экстренный уровень "E" означает, что семья (лицо) находится в трудной жизненной ситуации (положении), наблюдаются низкий уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей семьи, требуется оперативное вмешательство соответствующих государственных органов.

Подробнее здесь:
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