Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги

Отправлено: - 14:46

Пилите, Шура, пилите- она- золотая... Ну неужто получатели госсусбидий не найдут бумажек для своих отчетов: кому куда и сколько заплатили.. А на поверку, если придется отчитываться- то год неурожайный, то с кормами пролетели, то рынок не готов переваривать ту цену, которую эти получатели будут предлагать.. Не проще ли выдавать эти субсидии не под корма, не под поголовье, а в качестве отнулевых кредитов для расширения производства, его модернизации??? Под чтото реальное, а не под воздушные цифры, которые рисуются очень легко