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≡ Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52236
Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 14:41
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ВАП предложила законодательно утвердить понятие "встречное обязательство", чтобы повысить ответственность получателей субсидий и улучшить прозрачность механизма господдержки в аграрной сфере. Согласно изменениям, теперь фермеры и сельхозпредприятия обязаны демонстрировать эффективность полученной помощи.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1006
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 14:41
#1
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На бумаге эти фермеры напишут урожайность как в Канаде, плодородие как на Кубани, ведь бумага терпит все, особенно в коррупционном гос-ве! Но самое главное, гос-во верит всему этой лжи, возможно даже пустит слезу и снизить налоговую нагрузку! Вот поэтому гос-во таким образом само рождает класс иждивенцев во всех сферах!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
318
Re: Фермеров заставят отчитываться за государственные деньги
Отправлено: 28.07.25 - 14:46
#2
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Пилите, Шура, пилите- она- золотая... Ну неужто получатели госсусбидий не найдут бумажек для своих отчетов: кому куда и сколько заплатили.. А на поверку, если придется отчитываться- то год неурожайный, то с кормами пролетели, то рынок не готов переваривать ту цену, которую эти получатели будут предлагать.. Не проще ли выдавать эти субсидии не под корма, не под поголовье, а в качестве отнулевых кредитов для расширения производства, его модернизации??? Под чтото реальное, а не под воздушные цифры, которые рисуются очень легко
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