НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52236
Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 14:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- На пересечении с ул. Гагарина (Гвардейская), если ехать из центра города, установлены два светофора. На первом светофоре две полосы, на втором - три полосы. Машины, ехавшие по правой полосе, автоматически продолжают ехать прямо, оказываясь на средней полосе, что создает аварийную ситуацию.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1593
Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 14:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПДД РК давно предусмотрены "Плюсообразные" светофоры, но почему то они не используются. На примере перекрестков Абая- Гоголя и Тарана-Каирбекова, где имеют место раздельные сигналы светофора (например, пока поток по абая едет центр со стороны КЖБИ, в противоположном направлении поток стоит) - установка таких светофоров совсем не помешает. Получается что надо выжидать и ЗНАТЬ, что на конкретном перекрестке можно будет ехать с левым поворотом, не пропуская встречный поток, потому что с той стороны запрещающий сигнал светофора. Недоработка.

Также надо упорядочить установку знаков "Движение по полосам" - такие знаки нив коем случае не должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке! Они должны быть установлены заблаговременно, чтобы успеть занять нужную полосу, и не перестраиваться в последний момент
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
848
Re: Проект «Народный гаишник»: Шире дорога - больше риск
Отправлено: 28.07.25 - 16:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
должны устанавливаться непосредственно на перекрёстке!

это же новые столбы надо, новый тендер, бетонные снесли, а алюмоцинковые не вывезут)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Домовенок

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS