Отправлено: - 10:53

Дантист:

Ну и чего тогда надо было сегодня эту "новость" размещать? Никакого смысла, лишь бы чего-нибудь написать.

[Исправлено: maxsaf, 28.07.2025 - 11:55]

Цитата:Ну если выбирать между этой новостью и рекламой командной строки CLI...