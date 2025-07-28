Re: Арест и лишение прав: Суд вынес наказание гонщику на...

Отправлено: - 14:37

Танкист теперь думает как обманывать гаишников, чтобы летать на авто без прав или будет плакать, что он таксист и у него нет денег чтобы зарабатывать деньги на пропитание! В этом гос-ве самое главное прикинуться сиротой и на сладкое ест морковку, которую еще делится с 10-детьми, а дети в этом гос-ве-коронка для отмазок и для предоставление льгот!