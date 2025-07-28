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≡ Гонял на Танке, как в игре GTA - Как пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52233
Гонял на Танке, как в игре GTA - Как пьяный водитель пытался скрыться от полиции в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 13:10
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- Водитель внедорожника TANK 300 грубо нарушил правила дорожного движения и попал в ДТП, - сообщили в полиции. - Позже было установлено, что мужчина был в состоянии опьянения средней степени. Несмотря на это, он продолжил движение по дорогам, представляя серьёзную опасность для окружающих.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2278
Re: Гонял на Танке, как в игре GTA - Как пьяный водитель пытался...
Отправлено: 28.07.25 - 13:10
#1
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Слава богу что обошлось без жертв. Молодцы ДПС среагировали молниеносно. Вообще конфисковать авто как орудие преступления
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