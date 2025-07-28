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≡ Арест и лишение прав: Суд вынес наказание гонщику на "Танке" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52233
Арест и лишение прав: Суд вынес наказание гонщику на "Танке" в Костанае
Отправлено: 28.07.25 - 13:05
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57-летний водитель "Танка" проехал на красный свет, спровоцировал аварию, затем потерял управление, врезался в криволинейный брус и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115, нанеся материальный ущерб. После чего покинул место происшествия.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2278
Re: Арест и лишение прав: Суд вынес наказание гонщику на...
Отправлено: 28.07.25 - 13:05
#1
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интересно где были мозги у 57 летнего мужчины который управлял автомобилем?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1467
Re: Арест и лишение прав: Суд вынес наказание гонщику на...
Отправлено: 28.07.25 - 13:45
#2
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Их у него не было скорее всего. Были бы, не гонял по городу.
Профайл
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1004
Re: Арест и лишение прав: Суд вынес наказание гонщику на...
Отправлено: 28.07.25 - 14:37
#3
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Танкист теперь думает как обманывать гаишников, чтобы летать на авто без прав или будет плакать, что он таксист и у него нет денег чтобы зарабатывать деньги на пропитание! В этом гос-ве самое главное прикинуться сиротой и на сладкое ест морковку, которую еще делится с 10-детьми, а дети в этом гос-ве-коронка для отмазок и для предоставление льгот!
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