НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52230
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 24.07.25 - 20:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новшества касаются регулирования отношений в отрасли, повышения энергоэффективности, обеспечения безопасности оборудования. И защиты прав потребителей, это же самое главное. Например, в том, что общедомовые счетчики теплоэнергии должны отныне находиться на балансе компаний-транспортировщиков. Мы внимательно разобрали закон по пунктам, чтобы открыть для себя интересные вещи.
Читать новость

tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
17.04.20
Сообщений:
65
Были ваши, стали по закону наши - Счетчики тепла в многоэтажках Костаная должны перейти на баланс КТЭК. Как это будет
Отправлено: 28.07.25 - 10:53
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: Затраты на эту структуры тоже включить в тариф жильцам?
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS