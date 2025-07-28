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6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное затмение века
6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное затмение века
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