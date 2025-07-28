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≡ 6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное затмение века
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52230
6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное затмение века
Отправлено: 28.07.25 - 10:50
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Землян ждет впечатляющее событие - самое долгое солнечное затмение за 100 лет. Ученые астрономы рассказали, когда ждать грандиозного явления и жители каких стран смогут его наблюдать.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1466
Re: 6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное...
Отправлено: 28.07.25 - 10:50
#1
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Ну и чего тогда надо было сегодня эту "новость" размещать? Никакого смысла, лишь бы чего-нибудь написать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28274
6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное затмение века
Отправлено: 28.07.25 - 10:53
#2
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Цитата:
Дантист:
Ну и чего тогда надо было сегодня эту "новость" размещать? Никакого смысла, лишь бы чего-нибудь написать.

Ну если выбирать между этой новостью и рекламой командной строки CLI... :lol:

тыц

[Исправлено: maxsaf, 28.07.2025 - 11:55]
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3797
Re: 6 минут темноты: когда произойдёт самое долгое солнечное...
Отправлено: 28.07.25 - 11:59
#3
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Цитата:

Судя по карте, опубликованной порталом, территория Казахстана также войдет в число стран, которые на время погрузятся в полную темноту.

По карте, как раз таки, чётко видно, что Казахстан попадает в зону частичного, а не полного затмения.
Судя по всему, писавшие новость журналисты Тенгри, это бестолковые жертвы ЕНТ. И такие же бестолковые работники НГ, эту новость тупо скопировали, не удосужившись вычитать текст и задуматься.
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