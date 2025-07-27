Отправлено: - 12:29

maxsaf:

Видимо время культурных разговоров даже там закончилось, теперь только до победного конца любыми средствами. Все неядерные красные линии давно пересечены. Суровее, чем это, вы не сможете

Цитата:Как на днях сказал глава комитета Госдумы России по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обращаясь к иностранцам: Не нужно маниакально "бить в бубен большой войны" и нагнетать риторики о "российской угрозе"...Подробнее здесь: