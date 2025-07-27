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Ещё как приведёт к негативным последствиям, в Казахстане и так среди граждан Казахстана половина населения не знает государственного казахского языка, теперь не знающих станет ещё больше! — пишет пользователь Талгат Нурмагамбетов, добавляя, что 15 баллов в качестве минимального порога для сдачи экзамена — очень мало, по его мнению.

Цитата:Конечно это очень мало, нужно вообще всех обязать тест на знание казахского проходить, а то совсем расслабились некоторые ИП-шники известные. 111 без принудительных тестов в русского уже начал превращаться.