НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан упрощает требования для получения гражданства. Кто и почему выступает против этого?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52229
Казахстан упрощает требования для получения гражданства. Кто и почему выступает против этого?
Отправлено: 27.07.25 - 14:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство науки и высшего образования Казахстана предлагает снизить пороговый уровень прохождения тестового экзамена на знание государственного языка, истории и Конституции для желающих вступить в гражданство страны. Ведомство заявляет об отсутствии рисков, но с такой оценкой согласны не все.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1003
Re: Казахстан упрощает требования для получения гражданства. Кто...
Отправлено: 27.07.25 - 14:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страну развалят только мечтатели и ничего не умеющие думать! У них одна заслуга, это болтать ни о чем, разворовывать бюджет и сесть в места лишения свободы! В стране толком нет работы, все уничтожили, а прочего народу чтобы работать нет, отсюда вывод : чем меньше рабочей силы въедет, тем меньше дармоедов! Видимо власть имущие решили до конца развалить страну!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28268
Re: Казахстан упрощает требования для получения гражданства. Кто...
Отправлено: 28.07.25 - 04:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ещё как приведёт к негативным последствиям, в Казахстане и так среди граждан Казахстана половина населения не знает государственного казахского языка, теперь не знающих станет ещё больше! — пишет пользователь Талгат Нурмагамбетов, добавляя, что 15 баллов в качестве минимального порога для сдачи экзамена — очень мало, по его мнению.

Конечно это очень мало, нужно вообще всех обязать тест на знание казахского проходить, а то совсем расслабились некоторые ИП-шники известные. 111 без принудительных тестов в русского уже начал превращаться. :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 65, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 65
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS