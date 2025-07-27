maxsaf: Видимо время культурных разговоров даже там закончилось, теперь только до победного конца любыми средствами. Все неядерные красные линии давно пересечены. Суровее, чем это, вы не сможете
Как на днях сказал глава комитета Госдумы России по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обращаясь к иностранцам: Не нужно маниакально "бить в бубен большой войны" и нагнетать риторики о "российской угрозе"...
По мнению А.Д.Мотыля война отвлекает США и Запад на европейский театр, позволяя Китаю усиливаться в Азии идеальная тактика стратегического отвлечения внимания.
Со слов А.Д. Мотыля Китай, безусловно, хочет, чтобы США отстали от него, и поэтому любое отвлечение это хорошее отвлечение. Но Америка не находится по соседству и не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации Трампа, она пока не прибегла к укусам. И, как показывает продолжающаяся борьба за тарифы, неясно, что именно повлечет за собой укус Китая.
А.Д.Мотыль рассматривает три возможных исхода с точки зрения интересов безопасности Китая.
Выгодный вариант Китаю:
Ослабленная Россия делает экономически и политически зависимой от Китая, что расширяет китайское влияние в регионе и ресурсный контроль. Китай видит для себя геостратегическую выгоду в устойчивом конфликте, где Россия остаётся слабым партнёром, не уничтоженным и не укреплённым радикально. Именно такая ситуация способствует укреплению влияния Китая и снижению риска для его национальных интересов.
Война, которая прольёт кровь, но не победит Россию, — очевидный фаворит Китая. Слабая Россия, втянутая в войну, в которой невозможно победить, будет подвергнута наказанию, но останется вассалом Пекина и не будет иметь иного выбора, кроме как пресмыкаться перед своим китайским сюзереном. Такая Россия идеально подходит Китаю.
Что то многое исчезло Наверно потому, что нам разрешили делать много запрещающих правил, кто выдержит такое? Когда выкладывать стоимость какого то веника запрещается.. Типа реклама.. Вот одумались и от ссылок отказались. Которые выставили против меня лично. Да, ошибки бывают, хорошо, но тот же Добринцов, который говорил, что писать не будет потому, что я делаю рекламу Солнечного или айфона, пишет так же комменты? Может потому, что редакция не поняла, что это больше личное и к рекламе не имеет никакого отношения? Помнится Нокиа Хаккапелита 4 по моему.. Было лет 15 назад. И что, это была реклама, которую заметил так же Добринцов? Да просто они этими правилами задушили форум, или я ошибаюсь?
Меня раздражает, когда люди так делают. "Макс, вы серьезно!" Сх...ли там восклицательный знак? Там должен быть вопрос. В противном случае это утверждение, с таким сильным акцентом. Но тогда сама фраза не подходит. Что у людей за каша иногда в голове, я просто поражаюсь.
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