Отправлено: - 10:14

Карачун:

Я правильно понимаю что с комарами, тростником и картошкой у них ничего не вышло?

Карачун:

То что мы разработаем будет иметь эффективность примерно равную нулю. Все эти комары просто проиграют в конкурентной борьбе "местным", ну и может там человек десять чихнет лишний раз.

Карачун:

Нам таки удастся сделать что-то реально эффетивное, но в этом случае эти комары окажутся у нас же в америке и чихать начнем уже мы.

Карачун:

Но как бы уже 60 лет прошло, а у них по-прежнему самый ходовой метод это гражданская война.

maxsaf:

С каких пор тебя стал беспокоить отток населения и какие-то поуехи? Ещё нарожаешь

Janus:

Вообще то в состав России еще 4 территории вошли, и общая численность населения значительно увеличилась.

Цитата:вышлона кубе несколько раз случался голодобнищание населения из за уничтожения сельхоз продукциисейчас куба как реликт из 60ых выглядитсугубо из за диверсий цру Цитата:10 человек чихнета ббс про это 10 тыс статей выпустит какой режим кастро плохой раз не может сдержать эпидемиюЦитата:это никого не волнует-комары нужны для информационной войныЦитата:пытались же на кубе гражданскую войну затеятьдаже "ихтамнетов" высадилино кастро всех выловил и перебилвнутреннюю оппозицию тоже перебилпоэтому остались только комарыа нет была еще программа нортвудс, это когда цру собирались свои же лайнеры подрывать и списывать вину на кубинских террористов чтобы оправдать вторжение-кеннеди план не одобрилпотом этот план в пентагоне в 1999 году неожиданно стали усиленно изучать.....интересно почему? Цитата:отток то идет внутри странылюди с севера разъезжаются так как там жить холодно и отопление дорогоепустая тайга будет стоять как в россии от кургана и до владивостокаЦитата:а это население считает себя россиянами? не уверензахватили четыре области с население которое будет теперь всю жизнь сидеть и вредить россиимолодцыстретегмы