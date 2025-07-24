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«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52229
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 24.07.25 - 12:03
Кампус университета штата Миннесота (США) планируют разместить на территории бывшего КСХИ. Об этом 23 июля во время инспектирования городских дорог и парков сообщил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16772
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 10:13
Цитата:
Я незнаю где взять статистику но и сейчас уезжают хоть и война идёт.
Kairat stayer: Остаётся интрига: не начнётся ли окончательный исход русских из Казахстана после стабилизации обстановки?Нету не какой интриги. Уедут почти все. Да уже сегодня редко встретишь славянское лицо в городе)
Я незнаю где взять статистику но и сейчас уезжают хоть и война идёт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18309
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 10:14
Цитата:
вышло
на кубе несколько раз случался голод
обнищание населения из за уничтожения сельхоз продукции
сейчас куба как реликт из 60ых выглядит
сугубо из за диверсий цру Цитата:
10 человек чихнет
а ббс про это 10 тыс статей выпустит какой режим кастро плохой раз не может сдержать эпидемию
Цитата:
это никого не волнует-комары нужны для информационной войны
Цитата:
пытались же на кубе гражданскую войну затеять
даже "ихтамнетов" высадили
но кастро всех выловил и перебил
внутреннюю оппозицию тоже перебил
поэтому остались только комары
а нет была еще программа нортвудс, это когда цру собирались свои же лайнеры подрывать и списывать вину на кубинских террористов чтобы оправдать вторжение-кеннеди план не одобрил
потом этот план в пентагоне в 1999 году неожиданно стали усиленно изучать.....интересно почему? Цитата:
отток то идет внутри страны
люди с севера разъезжаются так как там жить холодно и отопление дорогое
пустая тайга будет стоять как в россии от кургана и до владивостокаЦитата:
а это население считает себя россиянами? не уверен
захватили четыре области с население которое будет теперь всю жизнь сидеть и вредить россии
молодцы
стретегмы
Карачун:
Я правильно понимаю что с комарами, тростником и картошкой у них ничего не вышло?
Я правильно понимаю что с комарами, тростником и картошкой у них ничего не вышло?
вышло
на кубе несколько раз случался голод
обнищание населения из за уничтожения сельхоз продукции
сейчас куба как реликт из 60ых выглядит
сугубо из за диверсий цру Цитата:
Карачун:
То что мы разработаем будет иметь эффективность примерно равную нулю. Все эти комары просто проиграют в конкурентной борьбе "местным", ну и может там человек десять чихнет лишний раз.
То что мы разработаем будет иметь эффективность примерно равную нулю. Все эти комары просто проиграют в конкурентной борьбе "местным", ну и может там человек десять чихнет лишний раз.
10 человек чихнет
а ббс про это 10 тыс статей выпустит какой режим кастро плохой раз не может сдержать эпидемию
Цитата:
Карачун:
Нам таки удастся сделать что-то реально эффетивное, но в этом случае эти комары окажутся у нас же в америке и чихать начнем уже мы.
Нам таки удастся сделать что-то реально эффетивное, но в этом случае эти комары окажутся у нас же в америке и чихать начнем уже мы.
это никого не волнует-комары нужны для информационной войны
Цитата:
Карачун:
Но как бы уже 60 лет прошло, а у них по-прежнему самый ходовой метод это гражданская война.
Но как бы уже 60 лет прошло, а у них по-прежнему самый ходовой метод это гражданская война.
пытались же на кубе гражданскую войну затеять
даже "ихтамнетов" высадили
но кастро всех выловил и перебил
внутреннюю оппозицию тоже перебил
поэтому остались только комары
а нет была еще программа нортвудс, это когда цру собирались свои же лайнеры подрывать и списывать вину на кубинских террористов чтобы оправдать вторжение-кеннеди план не одобрил
потом этот план в пентагоне в 1999 году неожиданно стали усиленно изучать.....интересно почему? Цитата:
maxsaf:
С каких пор тебя стал беспокоить отток населения и какие-то поуехи? Ещё нарожаешь
С каких пор тебя стал беспокоить отток населения и какие-то поуехи? Ещё нарожаешь
отток то идет внутри страны
люди с севера разъезжаются так как там жить холодно и отопление дорогое
пустая тайга будет стоять как в россии от кургана и до владивостокаЦитата:
Janus:
Вообще то в состав России еще 4 территории вошли, и общая численность населения значительно увеличилась.
Вообще то в состав России еще 4 территории вошли, и общая численность населения значительно увеличилась.
а это население считает себя россиянами? не уверен
захватили четыре области с население которое будет теперь всю жизнь сидеть и вредить россии
молодцы
стретегмы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18309
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 10:20
Цитата:
ага
особенно знать бы что значит славянское лицо
идешь по улице идет парень голубоглазый блондин двухметровый-бац а это марат сафиулин какой нибудь типичный татарин
идет навстречу девушка, глаза зеленые узкие, скулы широкие -ну татарка или башкирка- нет татьяна иванова
а вот армянин, черный, горбоносый, бровястый-опять мимо-сергей тарасенко
а если метисы казахи-с русскими, кавказцы с русскими итд то вообще не угадаешь)) и не уедут ни куда
Vit:
Нету не какой интриги. Уедут почти все. Да уже сегодня редко встретишь славянское лицо в городе) Я незнаю где взять статистику но и сейчас уезжают хоть и война идёт.
Нету не какой интриги. Уедут почти все. Да уже сегодня редко встретишь славянское лицо в городе) Я незнаю где взять статистику но и сейчас уезжают хоть и война идёт.
ага
особенно знать бы что значит славянское лицо
идешь по улице идет парень голубоглазый блондин двухметровый-бац а это марат сафиулин какой нибудь типичный татарин
идет навстречу девушка, глаза зеленые узкие, скулы широкие -ну татарка или башкирка- нет татьяна иванова
а вот армянин, черный, горбоносый, бровястый-опять мимо-сергей тарасенко
а если метисы казахи-с русскими, кавказцы с русскими итд то вообще не угадаешь)) и не уедут ни куда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 28265
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 11:25
Цитата:
Марик живой пример, на первый взгляд и не скажешь, что русский, хотя выглядит как швед из Стокгольма, только без пропеллера
abaika95:
а если метисы казахи-с русскими, кавказцы с русскими итд то вообще не угадаешь)) и не уедут ни куда
а если метисы казахи-с русскими, кавказцы с русскими итд то вообще не угадаешь)) и не уедут ни куда
Марик живой пример, на первый взгляд и не скажешь, что русский, хотя выглядит как швед из Стокгольма, только без пропеллера
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18309
«Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус американского университета в Костанае
Отправлено: 25.07.25 - 11:52
Цитата:
ну вот славянская внешность
а учитывая повальные межнациональные браки
идешь тоже русский парень с казашкой
казахский парень с русской женщиной и дети все сплошь латиносы)) так что по нашим реалиям уже не понятно кто чей.
maxsaf:
Марик живой пример, на первый взгляд и не скажешь, что русский, хотя выглядит как швед из Стокгольма, только без пропеллера
Марик живой пример, на первый взгляд и не скажешь, что русский, хотя выглядит как швед из Стокгольма, только без пропеллера
ну вот славянская внешность
а учитывая повальные межнациональные браки
идешь тоже русский парень с казашкой
казахский парень с русской женщиной и дети все сплошь латиносы)) так что по нашим реалиям уже не понятно кто чей.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8222
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 25.07.25 - 12:22
Цитата:
Вреда не будет, будет бесполезная трата денег, а для нас это уже не вред!
Один вопрос для чего? Приезжал к нам начальник департамента из министерства закончивший Массачусетский институт, первый среди инженерных Вузов, и что ? Я поработав практически знал больше его, хотя я учитель истории по образованию,а он сразу прыг и в министерство! Никакой лучший Вуз не заменит практики!
Skeptic:
Вред
Вред
Вреда не будет, будет бесполезная трата денег, а для нас это уже не вред!
Один вопрос для чего? Приезжал к нам начальник департамента из министерства закончивший Массачусетский институт, первый среди инженерных Вузов, и что ? Я поработав практически знал больше его, хотя я учитель истории по образованию,а он сразу прыг и в министерство! Никакой лучший Вуз не заменит практики!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1466
Re: «Приедут со всей страны» - Точкой притяжения станет кампус...
Отправлено: 27.07.25 - 22:14
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всё логично: население 50+ и есть главный путинский электорат. И как раз они плотно сидят на российской пропаганде.
ПолиграфЪ Боярышников:
по любому после СВО в связи с большой убылью населения в России Путин начнёт собирать народ , с Казахстана выедут примерно 3000000 чел.
по любому после СВО в связи с большой убылью населения в России Путин начнёт собирать народ , с Казахстана выедут примерно 3000000 чел.
Цитата:
abaika95:
кому выезжать? старики одни остались)
кому выезжать? старики одни остались)
Цитата:
Kairat stayer:
Средний возраст русских в Казахстане оценивается в 44 года (для сравнения: средний возраст казахов в стране – 23 года).
Средний возраст русских в Казахстане оценивается в 44 года (для сравнения: средний возраст казахов в стране – 23 года).
Цитата:
Kairat stayer:
Французский социолог Марлен Ларюэль в 2021 году писала, что по мере сокращения доли русской диаспоры в Казахстане скорость миграции русских в Россию может возрасти. Причина в том, что информационное поле страны будет становиться всё более казахоязычным.
Французский социолог Марлен Ларюэль в 2021 году писала, что по мере сокращения доли русской диаспоры в Казахстане скорость миграции русских в Россию может возрасти. Причина в том, что информационное поле страны будет становиться всё более казахоязычным.
Всё логично: население 50+ и есть главный путинский электорат. И как раз они плотно сидят на российской пропаганде.
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