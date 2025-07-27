НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52229
"Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
Отправлено: 27.07.25 - 19:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава нацбанка заявляет, что фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценён. При этом спекулятивной активности финансовый регулятор не наблюдает, а основное давление на курс формируют рыночные факторы (активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, сезонные выплаты дивидендов).
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8230
Re: "Интервенции не помогут, а только навредят" –...
Отправлено: 27.07.25 - 19:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://с 2015 года Казахстан перешёл на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса//

Главная и ОСНОВНАЯ причина роста курса тенге к доллару: - сырьевые предприятия по добыче и ПРОДАЖЕ за рубеж, всего того что есть под землёй Казахстана и которые НОМИАЛЬНО и по назарбаевской Конституции принадлежали якобы народу.

Продав за рубежом сырье за ДОЛЛАРЫ и привезя их сюда, ОНИ (зятья, дочери, Машкевичи, Кимы и прочие "кошёльки" Елбасы) меняют доллары на тенге чтобы ДЕШЁВЫМИ тенге рассчитаться с работягами, налогами, внутренними поставщиками и прочими внутренними услугодателями, и чем выше обменный курс $/Т, тем ИМ выгодно.

А, все эти разговоры про - волатилность, плавающий курс, независимость НацБанка и прочие надуманные мировые ВЫЗОВЫ - это разговоры для ЛОХОВ-КАРАПАИМ халыкка.

Не может страна набитая БОГАТЫМИ природными ресурсами так НИЗКО стоит- вы сравните курсы валют в других соседних странах, даже в воюющей Украине курс долларе НИЖЕ чем в спокойном Казахстане.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
771
Re: "Интервенции не помогут, а только навредят" –...
Отправлено: 27.07.25 - 20:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
согласен с АКРОС. Нам тут вливают витиевато, умными фразами о сложившейся ситуации и о том, что ОНИ контролируют положение. Да нифига. ОНИ решают свои вопросы, а до всего населения страны им дела нет. мне глубокр наплевать на степень волотильности тенге, но ежедневно смотря на курсы валют однозначно делается вывод о том, что экономика страны не лучшие времена переживает. А ведь у нас есть все ( пусть основная часть богатства принадлежит иностранцам), но что то еще осталось. Нет на нашей территории войн. так почему все так хреново развивается?
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10361
"Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
Отправлено: 27.07.25 - 20:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
даже в воюющей Украине курс долларе НИЖЕ чем в спокойном Казахстане.

Курс Гривна\Доллар на июль 2024 41.77 ,на 24 июля 2025 г курс такой же 41.77 и это в стране в которой идёт война.
Казахстан курс доллара за тот же период вырос с 472 до 545 то есть тенге обесценилась за год на 16% и это в стране богатой природными ресурсами и ни с кем не воющей.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16772
"Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
Отправлено: 27.07.25 - 21:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И рубль взлетел немного по 7 уже. Евро ваще ускорился.

Я читал одного экономиста. Он говорит, смотрите как только людей начали кошмарить что могут проверить переводы и ваши счета, то резко стали закрывать депозиты и курс полез вверх.

Скупать начали?)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16772
"Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
Отправлено: 27.07.25 - 21:33
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким курсом рубля выгодно работать в России. А тут потом деньги тратить, так и станем как мигранты из Таджикистана )) будем приезжать миллионерами домой после вахты :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS