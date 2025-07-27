Re: "Интервенции не помогут, а только навредят" –...

Отправлено: - 19:18

Цитата://с 2015 года Казахстан перешёл на режим инфляционного таргетирования и свободно плавающего обменного курса//



Главная и ОСНОВНАЯ причина роста курса тенге к доллару: - сырьевые предприятия по добыче и ПРОДАЖЕ за рубеж, всего того что есть под землёй Казахстана и которые НОМИАЛЬНО и по назарбаевской Конституции принадлежали якобы народу.



Продав за рубежом сырье за ДОЛЛАРЫ и привезя их сюда, ОНИ (зятья, дочери, Машкевичи, Кимы и прочие "кошёльки" Елбасы) меняют доллары на тенге чтобы ДЕШЁВЫМИ тенге рассчитаться с работягами, налогами, внутренними поставщиками и прочими внутренними услугодателями, и чем выше обменный курс $/Т, тем ИМ выгодно.



А, все эти разговоры про - волатилность, плавающий курс, независимость НацБанка и прочие надуманные мировые ВЫЗОВЫ - это разговоры для ЛОХОВ-КАРАПАИМ халыкка.



Не может страна набитая БОГАТЫМИ природными ресурсами так НИЗКО стоит- вы сравните курсы валют в других соседних странах, даже в воюющей Украине курс долларе НИЖЕ чем в спокойном Казахстане.