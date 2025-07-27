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"Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
"Интервенции не помогут, а только навредят" – Глава Нацбанка Казахстана рассказал о том, почему меняется курс тенге
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