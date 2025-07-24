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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52229
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства?
Результаты опроса
Результаты опроса
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 19:40
Цитата:
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры. Бывают и неизлечимые заболевания. Но это не повод избивать врача (ей). Чем дальше в лес, тем больше дров. Тут походу некоторое общество - неизлечимо больно.
ПС - и да люди умирают и по старости и от болезней. Племяшь в 32 года от инсульта умер, поздно в квартире нашли. Не пил, не курил. Что врачам морды бить ? Бред же.
[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 20:44]
абике:
даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан,
даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан,
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры. Бывают и неизлечимые заболевания. Но это не повод избивать врача (ей). Чем дальше в лес, тем больше дров. Тут походу некоторое общество - неизлечимо больно.
ПС - и да люди умирают и по старости и от болезней. Племяшь в 32 года от инсульта умер, поздно в квартире нашли. Не пил, не курил. Что врачам морды бить ? Бред же.
[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 20:44]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8230
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 22:47
Цитата:
Врачи входят в группу СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ слов населения ????- выражаясь вашими терминами- где вы ВЫЧИТАЛИ этот БРЕД ??
Покажите постановление Правительства или хотя бы приказ Минсоцзащиты??
Цитата:
Ключевое слово: - МОЖЕТ. Спросите у успешного предпринимателя Добринцова- может ли он обеспечить или СМОЖЕТ ли он обеспечить безопасность продавцов????
Перефразируя ваш ответ: больница, поликлиника и тем более КОММЕРЧЕСКОЕ и ЧАСТНОЕ медучреждение МОЖЕТ ли обеспечить безопасность своего персонала- конечно МОЖЕТ, точно так же как и магазин; - в школах ввели же охрану, тревожную кнопку и прочие связанные с безопасностью детей охранные мероприятия.
Цитата:
Госчиновники которые работают в органах соцзащиты- тоже ЕЖЕДНЕВНО сталкиваются с особями( прямо как скотов охарактеризовали)среди них поверьте мне бывают и похуже ОСОБЕЙ- но они почму то не относяться к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВЫМИМ слоям населения.
Вообще то по табелю о рангах гос.служащих: - медики относяться к ГРАЖДАНСКИМ гос.служащим, но не отнюдь к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ слоям населения.
Социально-уязвимые слои- это инвалиды, матери-одиночки, сироты, люди с ограниченными возможностями, но не МЕДИКИ.
Эл-починно:
не входит в группу социально уязвимых.
не входит в группу социально уязвимых.
Врачи входят в группу СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ слов населения ????- выражаясь вашими терминами- где вы ВЫЧИТАЛИ этот БРЕД ??
Покажите постановление Правительства или хотя бы приказ Минсоцзащиты??
Цитата:
Эл-починно:
Магазин может самостоятельно обеспечить свою безопасность.
Магазин может самостоятельно обеспечить свою безопасность.
Ключевое слово: - МОЖЕТ. Спросите у успешного предпринимателя Добринцова- может ли он обеспечить или СМОЖЕТ ли он обеспечить безопасность продавцов????
Перефразируя ваш ответ: больница, поликлиника и тем более КОММЕРЧЕСКОЕ и ЧАСТНОЕ медучреждение МОЖЕТ ли обеспечить безопасность своего персонала- конечно МОЖЕТ, точно так же как и магазин; - в школах ввели же охрану, тревожную кнопку и прочие связанные с безопасностью детей охранные мероприятия.
Цитата:
Эл-починно:
ежедневно сталкиваться с особями,
ежедневно сталкиваться с особями,
Госчиновники которые работают в органах соцзащиты- тоже ЕЖЕДНЕВНО сталкиваются с особями( прямо как скотов охарактеризовали)среди них поверьте мне бывают и похуже ОСОБЕЙ- но они почму то не относяться к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВЫМИМ слоям населения.
Вообще то по табелю о рангах гос.служащих: - медики относяться к ГРАЖДАНСКИМ гос.служащим, но не отнюдь к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ слоям населения.
Социально-уязвимые слои- это инвалиды, матери-одиночки, сироты, люди с ограниченными возможностями, но не МЕДИКИ.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 23:18
Цитата:
Если вы не заметили, то я об них и писал?! В том числе. Остальное отделяйте мух от котлет всё же.
ACROS:
Госчиновники которые работают в органах соцзащиты-
Госчиновники которые работают в органах соцзащиты-
Если вы не заметили, то я об них и писал?! В том числе. Остальное отделяйте мух от котлет всё же.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 23:25
Цитата:
А я не говорил про слои, я про профессии речь вёл. Оё как вы это из виду только упустили?
ПС - для усвоения поясню, есть социально уязвимые слои, а есть профессии, которым по долгу службы приходиться с ними работать. Опять же, навалять механизатору, дело в принципе не законное, но не социально уязвимое.
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 00:58]
ACROS:
Социально-уязвимые слои-
Социально-уязвимые слои-
А я не говорил про слои, я про профессии речь вёл. Оё как вы это из виду только упустили?
ПС - для усвоения поясню, есть социально уязвимые слои, а есть профессии, которым по долгу службы приходиться с ними работать. Опять же, навалять механизатору, дело в принципе не законное, но не социально уязвимое.
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 00:58]
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:19
Цитата:
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
Эл-починно:
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры.
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры.
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:20
Цитата:
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
Эл-починно:
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры.
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры.
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:25
Цитата:
Ути пути, пугалки двойные даже пошли. Даже печалька.
Я то ведь думал, казахстанцы за своих врачей? А оно воно как, они мамкиных боксёров отстаивают.
Ну тогда и нечего удивляться, что всё чаще в Россию ездить приходится, даже за теми же медикаментами.
абике:
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
Ути пути, пугалки двойные даже пошли. Даже печалька.
Я то ведь думал, казахстанцы за своих врачей? А оно воно как, они мамкиных боксёров отстаивают.
Ну тогда и нечего удивляться, что всё чаще в Россию ездить приходится, даже за теми же медикаментами.
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:41
Цитата:
И таки да, стесняюсь спросить!!!??? А то что?!
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:42]
абике:
Следи за речью комментатор!
Следи за речью комментатор!
И таки да, стесняюсь спросить!!!??? А то что?!
[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:42]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8222
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 09:24
Цитата:
У него всегда расстрел и сталинские репрессии, не привыкли что ли?
Эл-починно:
И таки да, стесняюсь спросить!!!??? А то что?!
И таки да, стесняюсь спросить!!!??? А то что?!
У него всегда расстрел и сталинские репрессии, не привыкли что ли?
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.06.25
- Сообщений:
- 2
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 27.07.25 - 17:20
Ещё не нажав на выбор в голосовании - уже знал, кто будет в комментариях с пеной у рта защищать, пусть и косвенно, рецидивиста, всячески при этом принижая врача посредством общего принижения всей нашей многострадальной медицины...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8230
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 27.07.25 - 19:27
Цитата:
Этот КТО - Я - АКРОС - и у меня ОТКРЫТОЕ забрало: - в спину из под тишка не бью, косо не смотрю, в отличие от НЕКОТОРЫХ.
Цитата:
Не с пеной: - в отличии от НЕКОТОРЫХ- а, со знанием дела и АРГУМЕНТИРОВАННО, и заметьте - НЕ ЗАЩИЩАТЬ - СПРАВЕДЛИВО разобраться, наерное это две разные понятия.
Кстати: - РЕЦЕДИВИСТ- это человек осужденный по приговору суда по ст.14, ч1., что бы вы знали, то есть с несколькими ходками на зону.
Messer:
, кто буде
, кто буде
Этот КТО - Я - АКРОС - и у меня ОТКРЫТОЕ забрало: - в спину из под тишка не бью, косо не смотрю, в отличие от НЕКОТОРЫХ.
Цитата:
Messer:
с пеной у рта защищать
с пеной у рта защищать
Не с пеной: - в отличии от НЕКОТОРЫХ- а, со знанием дела и АРГУМЕНТИРОВАННО, и заметьте - НЕ ЗАЩИЩАТЬ - СПРАВЕДЛИВО разобраться, наерное это две разные понятия.
Кстати: - РЕЦЕДИВИСТ- это человек осужденный по приговору суда по ст.14, ч1., что бы вы знали, то есть с несколькими ходками на зону.
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