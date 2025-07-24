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≡ Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52229
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 24.07.25 - 22:51
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Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение на медработников. Это произошло после того, как в Костанае пациент ударил хирурга. Как, на ваш взгляд, нужно было отреагировать главе государства?
Результаты опроса

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4582
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 19:40
#30
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Цитата:
абике:
даже оказал платную услугу как услугодатель, но вылечить не мог, хотя за деньги обязан,

Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры. Бывают и неизлечимые заболевания. Но это не повод избивать врача (ей). Чем дальше в лес, тем больше дров. Тут походу некоторое общество - неизлечимо больно.

ПС - и да люди умирают и по старости и от болезней. Племяшь в 32 года от инсульта умер, поздно в квартире нашли. Не пил, не курил. Что врачам морды бить ? Бред же.

[Исправлено: Эл-починно, 25.07.2025 - 20:44]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8230
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 22:47
#31
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Цитата:
Эл-починно:
не входит в группу социально уязвимых.


Врачи входят в группу СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ слов населения ????- выражаясь вашими терминами- где вы ВЫЧИТАЛИ этот БРЕД ??
Покажите постановление Правительства или хотя бы приказ Минсоцзащиты??

Цитата:
Эл-починно:
Магазин может самостоятельно обеспечить свою безопасность.


Ключевое слово: - МОЖЕТ. Спросите у успешного предпринимателя Добринцова- может ли он обеспечить или СМОЖЕТ ли он обеспечить безопасность продавцов????

Перефразируя ваш ответ: больница, поликлиника и тем более КОММЕРЧЕСКОЕ и ЧАСТНОЕ медучреждение МОЖЕТ ли обеспечить безопасность своего персонала- конечно МОЖЕТ, точно так же как и магазин; - в школах ввели же охрану, тревожную кнопку и прочие связанные с безопасностью детей охранные мероприятия.

Цитата:
Эл-починно:
ежедневно сталкиваться с особями,


Госчиновники которые работают в органах соцзащиты- тоже ЕЖЕДНЕВНО сталкиваются с особями( прямо как скотов охарактеризовали)среди них поверьте мне бывают и похуже ОСОБЕЙ- но они почму то не относяться к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВЫМИМ слоям населения.

Вообще то по табелю о рангах гос.служащих: - медики относяться к ГРАЖДАНСКИМ гос.служащим, но не отнюдь к СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ слоям населения.
Социально-уязвимые слои- это инвалиды, матери-одиночки, сироты, люди с ограниченными возможностями, но не МЕДИКИ.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4582
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 23:18
#32
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Цитата:
ACROS:
Госчиновники которые работают в органах соцзащиты-

Если вы не заметили, то я об них и писал?! В том числе. Остальное отделяйте мух от котлет всё же.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4582
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 25.07.25 - 23:25
#33
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Цитата:
ACROS:
Социально-уязвимые слои-

А я не говорил про слои, я про профессии речь вёл. Оё как вы это из виду только упустили?

ПС - для усвоения поясню, есть социально уязвимые слои, а есть профессии, которым по долгу службы приходиться с ними работать. Опять же, навалять механизатору, дело в принципе не законное, но не социально уязвимое. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 00:58]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1003
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:19
#34
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Цитата:
Эл-починно:
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры.

Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1003
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:20
#35
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Цитата:
Эл-починно:
Что за больной бред? Здоровье - это не бордюры.

Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4582
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:25
#36
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Цитата:
абике:
Следи за речью комментатор! Случайно не за бугром пытаешься учить?

Ути пути, пугалки двойные даже пошли. Даже печалька.
Я то ведь думал, казахстанцы за своих врачей? А оно воно как, они мамкиных боксёров отстаивают.
Ну тогда и нечего удивляться, что всё чаще в Россию ездить приходится, даже за теми же медикаментами.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4582
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 00:41
#37
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Цитата:
абике:
Следи за речью комментатор!

И таки да, стесняюсь спросить!!!??? А то что?! 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2025 - 01:42]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8222
Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 26.07.25 - 09:24
#38
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Цитата:
Эл-починно:
И таки да, стесняюсь спросить!!!??? А то что?!

У него всегда расстрел и сталинские репрессии, не привыкли что ли?
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M
§ Messer
(Пользователи)
Регистрация:
09.06.25
Сообщений:
2
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 27.07.25 - 17:20
#39
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Ещё не нажав на выбор в голосовании - уже знал, кто будет в комментариях с пеной у рта защищать, пусть и косвенно, рецидивиста, всячески при этом принижая врача посредством общего принижения всей нашей многострадальной медицины...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8230
Re: Президент Токаев поручил ужесточить наказание за нападение...
Отправлено: 27.07.25 - 19:27
#40
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Цитата:
Messer:
, кто буде


Этот КТО - Я - АКРОС - и у меня ОТКРЫТОЕ забрало: - в спину из под тишка не бью, косо не смотрю, в отличие от НЕКОТОРЫХ.

Цитата:
Messer:
с пеной у рта защищать


Не с пеной: - в отличии от НЕКОТОРЫХ- а, со знанием дела и АРГУМЕНТИРОВАННО, и заметьте - НЕ ЗАЩИЩАТЬ - СПРАВЕДЛИВО разобраться, наерное это две разные понятия.

Кстати: - РЕЦЕДИВИСТ- это человек осужденный по приговору суда по ст.14, ч1., что бы вы знали, то есть с несколькими ходками на зону.
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