Re: Казахстан упрощает требования для получения гражданства. Кто...

Отправлено: - 14:06

Страну развалят только мечтатели и ничего не умеющие думать! У них одна заслуга, это болтать ни о чем, разворовывать бюджет и сесть в места лишения свободы! В стране толком нет работы, все уничтожили, а прочего народу чтобы работать нет, отсюда вывод : чем меньше рабочей силы въедет, тем меньше дармоедов! Видимо власть имущие решили до конца развалить страну!