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≡ Когда овчинка выделки стоит - Костанаец организовал курсы по изготовлению изделий из кожи. Нюансами ремесла он поделился с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52229
Когда овчинка выделки стоит - Костанаец организовал курсы по изготовлению изделий из кожи. Нюансами ремесла он поделился с «НГ»
Отправлено: 27.07.25 - 14:00
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Кем еще мог стать выпускник колледжа бытсервиса, главным увлечением которого с 10 лет была швейная машинка, чья бабушка работала ткачихой, прабабушка - швеей, а дядя - кожевенником-любителем? «Я обучился самостоятельно. Дядя меня не учил, я просто наблюдал за тем, что он делает», - говорит Тимур КАВКИТАЕВ. Но теперь он учит сам.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1003
Re: Когда овчинка выделки стоит - Костанаец организовал курсы по...
Отправлено: 27.07.25 - 14:00
#1
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Парень молодец! Пусть развивает нужное ремесло! В стране все привыкли ничего не делать, даже женщины перестали выпекать хлеб! Почти все дармоеды, на готовом! О чем еще можно говорить!
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