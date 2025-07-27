Отправлено: - 14:00

Кем еще мог стать выпускник колледжа бытсервиса, главным увлечением которого с 10 лет была швейная машинка, чья бабушка работала ткачихой, прабабушка - швеей, а дядя - кожевенником-любителем? «Я обучился самостоятельно. Дядя меня не учил, я просто наблюдал за тем, что он делает», - говорит Тимур КАВКИТАЕВ. Но теперь он учит сам.